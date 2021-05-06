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「黑道律師」宋仲基誇全汝彬 搭配默契第一名

記者陳建嘉╱綜合報導
宋仲基（左）與全汝彬（右）在「黑道律師文森佐」裡默契極佳。（圖：NETFLIX提供）
宋仲基（左）與全汝彬（右）在「黑道律師文森佐」裡默契極佳。（圖：NETFLIX提供）

韓星宋仲基主演「黑道律師文森佐」，上檔以來話題不斷，更榮登tvn史上第6高收視，近期宋仲基接受南韓媒體訪問，大讚同戲搭檔全汝彬，更直呼與全劇的其他演員相比，全汝彬的搭配默契最好，「她無條件是第一名」。

宋仲基接受「edaily」專訪時，提到全汝彬，滿是讚賞，其中一場葬禮戲，雖然鏡頭聚集在他身上，不過全汝彬從彩排時就投入感情，讓他感受到敬業與真誠，「她是很誠實也很真心的人，那時看著全汝彬，就會喜歡上她，因為她的心很美」，並笑說如果其他人生氣的話也沒辦法，「無法否認的是，全汝彬的洪車瑛太惹人疼，我覺得非常有魅力」。

其實，宋仲基在該劇的幕後花絮中，就頻頻稱讚全汝彬認真又漂亮，其中一段讓她簡短穿上韓服，全體劇組人員都說全汝彬一定要演古裝劇，她演古裝劇一定會很美。無論是從拍戲期間，到宣傳期受訪，都不忘稱讚搭檔，也看得出宋仲基對全汝彬的力挺。

「黑道律師文森佐」的劇情主軸是爽快的復仇、以暴制暴，但有些許網友認為最後幾集的愛情戲出現的過於刻意，甚至有些人認為戀愛線沒有必要，宋仲基對此也大方回應，「我一直是個喜歡接收各界意見回饋的人，大家有很多意見，都代表這部劇收到很多愛，所以我很滿足」。

宋仲基

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