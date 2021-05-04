「黑道律師」私刑畫面血腥 宋仲基：壞人應得的報應

宋仲基交出漂亮的戲劇成績單。（取材自Newsen）

南韓 男神宋仲基 主演的「黑道律師文森佐」日前風光播畢，創下14.6%的高收視率，刷新自身紀錄。宋仲基接受多家韓媒專訪，提到仍對說義大利 文台詞的表現不滿意，也對中資置入風波感到抱歉。

宋仲基在大結局展現黑手黨的狠勁，以酷刑虐死大反派玉澤演，雖是大快人心，卻也引發觀眾對以惡制惡的討論。因為私刑畫面血腥，宋仲基坦言事前已預料到會有各種意見，「但我覺得一點都不殘忍，甚至還可以再加強力道，因為為非作歹之人，本就該得到報應。」

他對結局安排相當滿意，慶幸選擇接演「黑道律師」，讓文森佐成為他拍得最開心的一個角色。不過他自認劇中搞笑橋段，和義大利文台詞都還有進步空間，尤其義語的口音太難掌握，「要是有更多時間練習就好了」。

有工作人員發文讚他做了雙倍的工作量，但絲毫不顯疲態。宋仲基謙稱是片場的歡樂氣氛，讓他非常享受投入其中，就算熬夜拍戲也不覺得累。工作人員也會跟他分享網路熱議的劇集場面和相關話題，讓他真實感受到「黑道律師」的高人氣。

對於中資置入自熱飯造成的風波，宋仲基同樣有所耳聞。他以主角身分，對此致上歉意，同時也為劇組緩頰，畢竟有贊助商挹注資源，才有本錢提升拍攝質量。他認為在這狀況下更應把作品做好，以實力重新贏回觀眾的信任。