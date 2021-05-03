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以惡制惡 宋仲基黑道律師吐怨氣

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基完美詮釋黑幫律師。（取材自Instagram）
宋仲基完美詮釋黑幫律師。（取材自Instagram）

南韓男星宋仲基主演的「黑道律師文森佐」播出大結局，為他久違的戲劇作品畫下完美句點，一吐「阿斯達年代記」慘遭滑鐵盧的怨氣。

「黑道律師」劇情主打以惡制惡，飾演黑幫律師的宋仲基面對大反派玉澤演持槍威脅，女主角全汝彬為他擋下子彈，徹底激發宋仲基的怒火。觀眾對宋仲基和全汝彬的感情線評價兩極，唯一想看宋仲基如何伸張正義擊退大魔王，好奇他是否採取更極端手段對付玉澤演。

倒數第二集收視率雖然沒再攀高，但依舊穩坐同時段冠軍，在Netflix上打進20個國家的戲劇排行榜前10名，當中有9個排行第一。「黑道律師」深受海外觀眾喜愛，宋仲基不忘暖心喊話，請觀眾一定要看完最後一集，讓「黑道律師」成為大家日常生活中的支柱。

全劇雖然邁向尾聲，但宋仲基並未因此鬆懈宣傳，率劇中演員一起上製作人羅暎錫的網路節目「出差十五夜」。宋仲基拿出過去主持「Running Man」的實力，在玩遊戲時快速過關拿到獎品，令羅暎錫瞠目結舌。

領導能力十足的宋仲基被合作演員暱稱是「宋班長」，戲裡戲外都展現暖心的一面。因為疫情影響，「黑道律師」沒能聚餐舉辦殺青宴，宋仲基在最後空檔一一與工作人員、演員們合照、簽名，各種紀念照片陸續被放上網路，每張照片他都露出真摯笑容，絲毫沒有大牌明星架子。

宋仲基 疫情 南韓

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