我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

一家子菁英！尹汝貞奪金獎 親妹是LG首位女CEO

記者陳建嘉／綜合報導
尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角，是南韓第一人。（圖：傳影互動提供）
尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角，是南韓第一人。（圖：傳影互動提供）

73歲南韓國寶級影后尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角，不僅總統文在寅、藝人們接連發文祝賀，去年以「寄生上流」拿下奧斯卡獎最佳影片、最佳導演的奉俊昊，也充滿敬意讚賞這位資深演員，「這是尹汝貞老師的勝利，而非韓國影史的創舉」。

奉俊昊接受JTBC訪問時，對尹汝貞滿是讚賞，「事實上呢，她演戲已超過50年，一直以來都很勤奮表演，她早就擁有能獲得奧斯卡獎的實力」，稱讚她的演技深厚，「我反而覺得是奧斯卡現在才終於找到尹汝貞，給了她這個獎」。

ETtoday報導，南韓舉國為尹汝貞歡慶，不只出軌的前任渣夫出面道賀，就連她小八歲的小妹身分都被翻出討論。

奉俊昊去年以「寄生上流」拿下坎城影展金棕櫚獎、奧斯卡獎最佳影片等國際大獎。（路透...
奉俊昊去年以「寄生上流」拿下坎城影展金棕櫚獎、奧斯卡獎最佳影片等國際大獎。（路透資料照片）

尹汝貞是家中三姊妹的長女，最小的妹妹尹汝順是位事業女強人，三姊妹在成長的過程中過得相當刻苦，因為父親為了韓戰出征，不久後便因病去世，靠著母親在小學教書，將三人養大成人。

尹汝順大學時期就讀南韓三大名校之一的延世大學，畢業後隨著丈夫赴美留學，本來只是「留學生配偶」的她，某天意外發現可以取得獎學金的方法，便抱持著練習英文的想法就讀，沒想到一念之下，取得愛荷華州立大學的博士學位，回國後進入當地LG集團工作，當時她是集團內首位女性職員，接著才任職五年就火速晉升成為集團內首位女性高層，教育工程博士的她，2010年成為LG集團首位女性CEO，並在隔年擔任了LG Art Center的代表。

此外，已在59歲退休的尹汝順近幾年轉當作家，發行了自傳式書籍「優雅地獲勝的女子，在網路上有高達9.25的高分好評。

奧斯卡獎 南韓 導演

上一則

黃曉明帶兒出遊不見baby 助理成群幫提鞋

下一則

遭辱「賣肉」7年 劉詩詩告贏酸民 判決出爐網怒太輕

延伸閱讀

導演奉俊昊賀尹汝貞拿獎 「是奧斯卡終於找上她」

導演奉俊昊賀尹汝貞拿獎 「是奧斯卡終於找上她」
尹汝貞抱回小金人 南韓演藝圈嗨翻

尹汝貞抱回小金人 南韓演藝圈嗨翻
尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」

尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」
奧斯卡／3度封后 法蘭西絲麥朵曼：歌聲是我想說的話

奧斯卡／3度封后 法蘭西絲麥朵曼：歌聲是我想說的話

熱門新聞

肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

2021-04-22 02:29
「Running Man」固定成員李光洙因健康原因將下車。（取材自Instagram）

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

2021-04-26 21:12
許瑋甯驚爆和男友劉又年已分手。(取材自臉書)

許瑋甯「不是分手是離婚」去年底斬斷2年情

2021-04-20 20:32
莎朗史東在最新封面展露大長腿。圖／摘自Instagram

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

2021-04-20 10:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗