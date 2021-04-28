一家子菁英！尹汝貞奪金獎 親妹是LG首位女CEO

尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角，是南韓第一人。（圖：傳影互動提供）

73歲南韓 國寶級影后尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎 最佳女配角，不僅總統文在寅、藝人們接連發文祝賀，去年以「寄生上流」拿下奧斯卡獎最佳影片、最佳導演 的奉俊昊，也充滿敬意讚賞這位資深演員，「這是尹汝貞老師的勝利，而非韓國影史的創舉」。

奉俊昊接受JTBC訪問時，對尹汝貞滿是讚賞，「事實上呢，她演戲已超過50年，一直以來都很勤奮表演，她早就擁有能獲得奧斯卡獎的實力」，稱讚她的演技深厚，「我反而覺得是奧斯卡現在才終於找到尹汝貞，給了她這個獎」。

ETtoday報導，南韓舉國為尹汝貞歡慶，不只出軌的前任渣夫出面道賀，就連她小八歲的小妹身分都被翻出討論。

奉俊昊去年以「寄生上流」拿下坎城影展金棕櫚獎、奧斯卡獎最佳影片等國際大獎。（路透資料照片）

尹汝貞是家中三姊妹的長女，最小的妹妹尹汝順是位事業女強人，三姊妹在成長的過程中過得相當刻苦，因為父親為了韓戰出征，不久後便因病去世，靠著母親在小學教書，將三人養大成人。

尹汝順大學時期就讀南韓三大名校之一的延世大學，畢業後隨著丈夫赴美留學，本來只是「留學生配偶」的她，某天意外發現可以取得獎學金的方法，便抱持著練習英文的想法就讀，沒想到一念之下，取得愛荷華州立大學的博士學位，回國後進入當地LG集團工作，當時她是集團內首位女性職員，接著才任職五年就火速晉升成為集團內首位女性高層，教育工程博士的她，2010年成為LG集團首位女性CEO，並在隔年擔任了LG Art Center的代表。

此外，已在59歲退休的尹汝順近幾年轉當作家，發行了自傳式書籍「優雅地獲勝的女子，在網路上有高達9.25的高分好評。