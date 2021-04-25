佐藤健新片上映2天 遇日電影院停業 慘變票房受災戶

日本四都府縣電影院因緊急事態宣言暫停營業，佐藤健電影上映兩天就看不到了。（取材自臉書）

日本爆發第三波疫情 ，政府針對情況嚴重的東京 都、大阪府、兵庫縣及京都府等四都府縣發布「緊急事態宣言」，日期長達17天。同時知名連鎖電影院 「TOHO CINEMAX」也宣布，配合緊急事態宣言，四都府縣所有戲院暫停營業，而男神佐藤健主演的「神劍闖江湖最終章」（另譯：「浪人劍心」），上映兩天就碰上電影院停業，票房大受打擊。

ETtoday引述日媒Natalie報導，緊急事態宣言從4月25日到5月11日止，除了東寶影業旗下電影院「TOHO CINEMAX」在4都府縣停業，松竹的MOVIX戲院也宣布暫停開放，緊接著109 CINEMAX、T Joy等連鎖戲院也同步停業。首都東京從25日開始，所有電影院幾乎全數關閉，僅有迷你型戲院局部開放。

據報導，眼看日本黃金周（4月29到5月5日）即將來臨，電影院卻在此時停業，讓許多影迷大感錯愕，「營業休止」成為推特趨勢關鍵字，網友傷心「不能去看「劍心」了」、「正想要去看「劍心」的說」、「不能看柯南的一行人會發狂」、「這樣還說要辦奧運嗎」。

「神劍闖江湖最終章」原本定檔2020年7月2日、8月7日分兩部上映，受到新冠疫情影響，電影延期至2021年4月23日、6月4日，沒想到延期仍因疫情導致電影院關起大門，更因此斷送黃金週票房商機。