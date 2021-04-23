三度攜手金賢珠 池珍熙嘆體力差了

池珍熙、金賢珠出席「Undercover」記者會。（圖：friDay影音提供）

始祖級韓劇 男神池珍熙終於如願接演動作戲，但卻發現時不我予感嘆體力跟不上。金賢珠為圓粉絲心願，三度攜手池珍熙再展傳說級夫妻檔好默契，笑虧對方這次終於有歐爸Fu。

韓劇「Undercover」改編自英國 BBC的同名經典電視劇，劇情描述隱瞞真實身分27年的國安部特務韓正賢（池珍熙 飾），在人權律師妻子崔妍秀（金賢珠 飾）被內定為「高層公職人員犯罪調查處」首位女性處長之後，原本平穩的生活開始失去控制，是一齣政治動作懸疑劇。

劇組日前於首爾舉辦新戲記者會，男主角池珍熙受訪時曾提到這次終於如願參與動作戲的拍攝，但卻因為太辛苦而有點後悔，記者會上再度對動作戲的部分表示，若在以前應該會用渾身力氣去演，然後這次的角色已有點年紀了，不會出現太過激烈的場面，並大讚劇組中有許多專家，自己只要到現場照吩咐去做，就能呈現出帥氣又安全的動作。女主角金賢珠聽完立即脫口而出：「你不是還親自被車撞、掉到水裡去了嗎」，並透露池大多是親身上陣演出，值得粉絲期待。

池珍熙與金賢珠從2004年「百萬新娘」、2015年「我有愛人了」後，被稱為傳說級夫妻檔，兩人在「Undercover」中已是第三度攜手，當被問到會不會怕觀眾失去新鮮感，池珍熙每次碰面都會發現金有了新的魅力，因此一點也不擔心。金賢珠則對此回應說，剛開始接到本劇邀約時就知道池是男主角，想到這些年來都有許多粉絲敲碗期盼兩人再度合作，所以很放心接演本劇。