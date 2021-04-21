當年劈腿拋棄尹汝貞 前夫後悔：我腦子壞了

尹汝貞與趙英男曾有一段婚姻。（取材自mk.co.kr）

南韓 73歲女星尹汝貞演出電影 「夢想之地（Minari）」橫掃多個國際影展，更入圍奧斯卡最佳女配角，出道多年的她早已是南韓國寶級演員，不過演藝成就風光的尹汝貞，早年婚姻卻曾遭前夫劈腿，對方更要把小三帶回家，讓尹汝貞下定決定斬斷13年婚姻。

尹汝貞初次亮相大銀幕就拿下大鐘獎、青龍獎等多項大獎，更涉及電視劇、廣告，成為當紅女星，不過她在事業巔峰之際宣布引退，與音樂才子趙英男結婚，並跟著趙到美國定居。兩人在當時被視為金童玉女 的結合。尹汝貞婚後近13年的時間完全專注於家庭生活，卻換來趙英男劈腿背叛，讓尹汝貞心死離婚。

尹汝貞前夫趙英男20日上節目時，罕見提及這段往事，坦言人生最錯的事就是出軌。趙英男在節目「清晨庭園」中被主持人問道「做過最不該做的事」，他便答道「拋下妻子孩子」，他坦言如今回看，自己也無法理解當時為何會拋妻棄子出軌，稱自己是「腦子壞了」，對妻小很抱歉。而最近尹汝貞演出的電影「夢想之地」獲獎無數，被問到有沒有前妻作品時，趙英男也表示電影上映首日就去看了，夫妻緣盡，仍會持續關注對方作品。