冷暴力對待徐玄…金正賢預告將當面道歉

金正賢手寫信道歉，坦言自己的作為「很不道德」。(取材自微博)

南韓男星金正賢近日被爆出2018年受到前女友徐睿知指使，導致冷漠對待同劇女演員徐玄，事後以「身體抱恙」為由退出戲劇，讓徐玄受到極大傷害，消息曝光後，金正賢與徐睿知形象雙雙重傷，被網友狂譙。金正賢以手寫信道歉，坦言自己的作為「很不道德」。

信中指出：「戲劇『時間』是我作為演員第一部擔任主角的戲劇，對我來說是部格外有意義的作品。但是我讓導演 、編劇、幾位同劇演員失望了，還造成他們的傷害，很抱歉。」

他坦言如今看到自己三年前的作為，自己無法原諒自己，表示接下來會一一拜訪當時受到傷害的劇組同仁與演員當面道歉，文末也寫道「再次低著頭向因為我受到傷害的人致歉」。

因金正賢事件又再成為新聞主角之一的徐玄，更陸續傳出當時不僅記者會遭冷臉對待，就連拍攝時都因金正賢不良態度備受煎熬，傳出留下陰影。而網友翻出徐玄2018年9月5日時的發文，當時少女時代全員為徐玄送上應援咖啡 車，讓徐玄直言「一看到姐姐就流下了眼淚」，敬業又辛苦的拍攝讓人心疼。

而徐玄兩度透過IG發文「愛著我的人們，永遠謝謝、愛你們。Love You。」、「希望大家都只有好事發生，Have a wonderful day」，滿滿正能量，被讚真的超善良。

另據韓媒報導，金正賢道歉文曝光沒多久，他因承受巨大的壓力，導致憂鬱症、失眠 症復發，現正在治療中，並由家人陪伴在側。