徐睿知疑是恐怖情人 公司稱只是情話 形象重創辭演新戲

徐睿知黑歷史連環爆，形象岌岌可危。（圖：Netflix提供）

南韓 藝人徐睿知因為和金正賢交往時對話外流，加上校園霸凌 、偽造學歷等黑歷史連環爆，她在一片烏煙瘴氣中決定辭演新戲，放棄與金南佶、車銀優合作的機會。

該戲劇情搶搭驅魔熱潮，結合浪漫感情戲，頗符合徐睿知天生自帶魔女氣息的風格。但劇組表示，為了更精準呈現漫畫原作的世界觀和每個人物角色的特性，正全面修改劇本，所以原定6月開鏡延期至7月底或8月。

徐睿知此時退出，人物設定等皆需要修改，雖然雙方沒有明講，但明顯就是受到八卦 風波影響。現在劇組正忙著找替補人選，徐睿知則是繼續神隱，靠著公司發出的聲明挽回形象。

徐睿知的經紀公司發出聲明，表示與金正賢方面確認過，在拍攝「時間」時引起的爭議「並不是徐睿知造成的」。經紀公司強調，徐睿知沒有操縱金正賢，關於媒體爆料兩人對話內容，只是純屬情侶間的打情罵俏。

金正賢同樣也要求徐睿知不准拍吻戲，小情侶難免因親密戲碼而鬥嘴，但絕對沒有影響拍攝表現。至於金正賢在拍戲時種種爭議行為，相信他是出自於「不可避免的個人因素」，沒想到因為私密對話外流引發外界誤會。聲明中也認了這是段不成熟的感情，造成大家困擾感到後悔及抱歉，至於校園霸凌和偽造學歷等傳言，一概皆非事實。