百想大賞入圍名單公布 宋仲基、金秀賢爭視帝

宋仲基有望憑「黑道律師」抱走視帝。(圖：Netflix提供)

南韓影壇盛事百想藝術大賞公布入圍 名單，電視部門競爭激烈，宋仲基 和金秀賢、李準基、申河均、嚴基俊搶視帝，金素妍、徐睿知、申惠善、金所炫、嚴智苑角逐視后，每位入圍者都有叫好又叫座的作品在背後撐腰。

宋仲基的「黑道律師文森佐」還沒播完，就已經助攻他卡位入圍。「雖然是精神病但沒關係」來勢洶洶，除了入圍最佳作品賞，在視帝、視后、男女配角等重要獎項全都榜上有名，金秀賢、徐睿知、吳政世和張英南包括導演 、編劇都獲得肯定，風光入圍八項。

狗血劇「上流戰爭」同樣磨刀霍霍，金素妍、嚴基俊率隊搶獎，與同劇的申恩慶、金永大、金賢秀分別入圍五大獎項。申惠善靠著「哲仁王后」攀上事業高峰，也獲得視后入圍門票，「崔尚宮」車清華則順利入圍最佳女配角獎，將和申恩慶、「驅魔麵館」廉惠蘭、張英南、朴河宣一較高下。

電影類入圍名單也不乏熟面孔，影帝組清一色都是「影帝級」演員，包括劉亞仁、李政宰、趙震雄和薛景求。劉亞仁才剛以「收屍人」二度抱走青龍獎影帝，百想入圍名單也被「收屍人」橫掃，除了最佳男主角，還有最佳男配角、最佳導演及新人導演、最佳劇本等，奪獎希望濃厚。

宋仲基在電影部門就沒這麼好運，砸大錢打造的科幻大作「勝利號」僅入圍美術、視覺效果2項技術類獎項，在演技類別上全軍覆沒。