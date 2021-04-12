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防腐級男神！宋仲基戲照大對比 外貌11年沒變

記者李姿瑩╱綜合報導
南韓Netflix幫宋仲基合成對比照。（取材自推特）
南韓Netflix幫宋仲基合成對比照。（取材自推特）

韓星宋仲基主演的「黑道律師文森佐」，靠著諧音哏和搞笑，再度抓牢觀眾，穩坐同時段戲劇收視冠軍。宋仲基在第15集化身神棍「女林公子」，致敬過去自己的代表作「成均館緋聞」。韓國Netflix將2部作品劇照合成對比，呈現宋仲基11年未變的凍齡模樣。

宋仲基2010年演出「成均館緋聞」時，飾演別號「女林」的風流公子。當時他還是配角，以花美男外貌闖蕩演藝圈。如今他已非昔日奶油小生，但帥臉沒有改變，只有身材和演技更進化。觀眾看到官方公開的對比照後讚嘆連連，驚訝於宋仲基的「防腐級」外貌。

彩蛋還不僅如此，假神壇中的供奉的「朴孝神」，發音撞名南韓歌神朴孝信，各種致敬哏令觀眾發噱。連「台灣」都在劇中多次登場，客串藝廊館長的李惠貞為了保命，打算落跑到台灣。先前也有出現山寨公司「TW防疫」，英文縮寫正巧就是台灣。

已經和宋仲基分道揚鑣的宋慧喬，不讓前夫專美於前，最近投入新戲拍攝，被路人直擊在街頭取景，亮麗外貌再度驚豔全網。她被拍到笑容滿面、身材纖細，整體狀態極佳，完全看不出已經39歲。她即將搭檔小11歲的男星張基龍，回歸小螢幕，不讓年齡成為差距。

宋慧喬狀態無懈可擊。（取材自IG）
宋慧喬狀態無懈可擊。（取材自IG）

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