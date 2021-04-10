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南韓女星咸素媛承認造假 「妻子的味道」慘收官

娛樂新聞組／綜合報導
咸素媛(右)親口承認在節目造假。（取材自Instagram）
咸素媛(右)親口承認在節目造假。（取材自Instagram）

南韓女星咸素媛嫁給小18歲大陸富二代陳華後，夫妻倆一起加盟「妻子的味道」成固定班底，帶來超高討論度。近日卻被網友挖出夫家的富商背景是造假，8日「妻子的味道」發表道歉聲明，宣布節目收官並暗示她確實造假，隨後咸素媛本人也認了此事，致歉「正在反省，真的錯了所以不會辯解」。

據了解，主要是有網友發現節目中公開的豪華婆家，其實是在Airbnb網站上就能查到的別墅，陳華富二代的身分也是遭到質疑，不過在這一切的爆料確認之前，咸素媛已先主動暫停節目的拍攝。

綜合媒體報導，咸素媛承認在節目中造假，並解釋沒有馬上承認，是顧慮到共事三年的製作組的立場，如果在製作組發表立場前發言，是相當不尊重的行為，「所以我主動選擇下車。」

報導指出，咸素媛因為害怕帶給「妻子的味道」製作組困擾，所以無法確切說明哪個部分是假的，她說：「因為我也參與過度的演出，這部分是我的錯，很抱歉，我不會多做辯解。」關於夫家到底是不是富商的疑問，她則委婉表示沒辦法說得太詳細，她透露老公跟婆婆目前都因為風波感到很震驚。

在咸素媛發表說法前，製作組聲明表示：「很晚才得知咸素媛的相關拍攝內容過度誇張的嫌疑，對於毀損製作節目時最需遵從的原則『信賴』，我們深感責任重大。」宣布這一季節目會在13日收官以示負責。

製作組表示很晚才知道咸素媛的相關拍攝內容有造假，咸素媛則說「認知到是誇張演出還是進行拍攝」，兩邊互推責任、各執一詞，真相讓人霧裡看花。

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