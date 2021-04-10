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歐巴朴敘俊買房大賺410萬美元 只排第三

娛樂新聞組／綜合報導
朴敘俊買樓大賺。（取材自Instagram）
朴敘俊買樓大賺。（取材自Instagram）

節目「TMI News」近日整理出最新的「韓星房地產投資排行榜」，有不少年輕的臉孔；其中朴敘俊兩項房產賺進46億韓元(約410萬美元)的差價，雖然只排名第三，但不動產業者對他的眼光讚許不已。

不少韓星都對投資相當有心得，Mnet節目「TMI News」盤點幾位因為不動產差價大賺特賺的明星，其中朴敘俊排名第三。據悉，朴在2018年以58億韓元(約520萬美元)全款現金購入清潭洞高級住宅，Rain和金泰希結婚後就是住在這座樓，目前市價約有64.5億韓元(約575萬美元)。

去年又以110億韓元買入清潭洞島山公園附近某建築，現在已漲到150億韓元；如果朴敘俊現在將這兩座樓出手，已可以賺到接近46億韓元(約410萬美元)的差價。

而且，朴敘俊還把島山公園附近那座樓，以低於平均水準的價格，租給合作很久的工作人員開店，足見他是個帥氣善良的暖男。

此外，朴敘俊在2019年江原道發生山火期間，以本名朴容圭捐款1億韓元(約8.9萬美元)，去年2月和8月，朴敘俊又先後給大邱和暴雨災民捐款各1億韓元，令網友紛紛驚歎：「歐巴連人生都非常帥氣！」

「韓星房地產投資排行榜」朴敘俊排名第三。（視頻截圖）
「韓星房地產投資排行榜」朴敘俊排名第三。（視頻截圖）

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