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「嫁不對人」 日媒洗白福原愛反被酸爆

記者陳建嘉／綜合報導
有日媒為福原愛洗白，遭到網友砲轟。（本報資料照片）
有日媒為福原愛洗白，遭到網友砲轟。（本報資料照片）

福原愛被日媒爆出雙重不倫之後，隨後又被日媒發現她已搬離在東京的家，名聲重挫，不過日媒「President Online」為她洗白，將女主播小川彩佳、女星剛力彩芽相提並論，認為都是遇到「不適合結婚的男人」，此番比喻卻遭日本網友重批。

「President Online」認為是福原愛遭夫家精神霸凌多年，不過日本網友並不領情，還在日本雅虎新聞網站留言嗆聲，「根本是一篇捍衛福原愛的文」、「那些不適合結婚的人都是有外遇的人，這都不是不忠的原因，該做的是離婚後再出去找其他人」。

小川彩佳當初與和身家上億的CEO豐田剛一郎結婚2年、育有1子，結果丈夫在今年2月爆出偷吃，雖然豐田已認錯，仍引來許多網友攻擊；剛力彩芽則是曾與大17歲的富商前澤友作交往，最近卻2度分手，原因是因為無法參加男友的登月計畫，還曾抱怨過男友，認為兩人身處不同世界。

而日媒「週刊文春」頻爆兩人已經在準備離婚手續。一篇福原愛受訪聊夫婦生活的報導被網友翻出。

福原愛曾與江宏傑騎機車去大賣場買衛生紙，為了買二送一的特價，她抱著衛生紙、大包小包的坐機車。她也曾透露自己的衣服大多在路邊攤選的，許多人都大讚好看，並說是老公、婆婆幫忙選的。

讓不少網友看了驚訝回應「福原愛在日本是什麼人物啊拜託」，兩人價值觀差異真的很大。

福原愛 日本 豐田

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