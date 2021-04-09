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愛的迫降誕生第二對CP？ 徐智慧、金正賢約會被拍

記者陳建嘉／綜合報導
徐智慧與金正賢爆出熱戀新聞。（取材自微博）
徐智慧與金正賢爆出熱戀新聞。（取材自微博）

韓劇「愛的迫降」去年首播造成熱烈回響，男女主角玄彬、孫藝真更因此假戲真作陷入熱戀，男女配角金正賢、徐智慧劇中雖無緣修成正果，近日卻被韓媒接連爆出，2人拍完劇後不但陷入熱戀，也常到彼此家中約會，但2人已立刻否認。

「體育朝鮮」表示，金正賢演出「愛的迫降」時，就對知性、充滿魅力的徐智慧充滿好感，積極追愛之後，好不容易才打開女方的心房，消息一出，立刻被兩方的經紀公司反駁「我們絕對沒有談戀愛，我們關係很好，但不是情侶」。

聲明發出不到一天，「Dispatch」就立刻打臉他們的說法，秀出多張兩人到彼此家裡約會的照片，並強調「他們已交往一年」，並說金正賢是為了就近照顧女友，才會搬到徐智慧所住的城東區附近，相隔只要10分鐘車程，但他們約會時都很小心，盡量不要被外界發現。

雖然看似證據確鑿，金正賢的公司仍堅持否認，「是因為經紀公司移籍的原因，才會與好友徐智慧見面討論」，至於為何在家中見面，則是因為新冠肺炎影響，盡量不要去人群聚集處。

不過外界仍篤定認為他們已正式交往，只是還未對外公開，先前玄彬、孫藝真雖頻傳熱戀，也曾多次否認，直到今年被D社拍到約會照，才終於透過經紀公司認愛「在電視劇播完後，發展成戀人關係」，因此不少網友認為，金正賢、徐智慧認愛，可能也只是時間上的問題。

韓劇 新冠肺炎

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