小泉今日子當小三包養男友 等6年逼退正宮

小泉今日子。（取材自Instagram）

55歲日本 女星小泉今日子是少女偶像出身，她在2015年介入男星豐原功補的婚姻，頂著包養男友的批評，她不惜賣掉3億豪宅支持豐原功補「追夢」。在交往6年後，豐原功補正式離婚讓「小三」小泉今日子扶正。

ETtoday引述日媒「女性自身」報導，小泉今日子2015年3月被爆和豐原功補交往，當時男方就已經和妻兒分居，而她約滿離開經紀公司，開設新公司「明後日」，男友擔任顧問，共同打造演藝夢想，並投入製作獨立電影 。

因為2018年公開不倫關係，豐原功補電視演出機會驟減，3年來收入極少，且尚未離婚，家庭生活費、孩子教育 費都得繼續支付。小泉今日子不惜賣掉3億豪宅，支持豐原功補的公司運轉，兩人外出吃飯喝酒，也都是由她埋單。

雜誌追訪豐原功補，他承認已跟妻子離婚，並透露二人通過協商圓滿解決離婚問題，又謂拖至去年才離婚，是因兒子才剛成年。據報他將價值2億日圓的物業過戶給妻子，讓她與兒子繼續居住。

小泉今日子當「小三」多年，終等到男方離婚。對於再婚一事，豐原功補稱沒有具體考慮，小泉今日子則對相關的問題不會予回應。