出道30年…韓星成了哥哥一家人提款機 數百萬積蓄被捲走

朴修弘被哥哥騙走百億財產。（取材自Instagram）

南韓 主持人諧星朴修弘日前傳出慘遭親哥一家騙走30年來的所有積蓄，捲走逾100億韓元（約880萬美元）的財產，害他暴瘦了15公斤，並曾有輕生念頭。

綜合媒體報導，他在IG證實遭家人背叛，被負責經紀公司營運的兄嫂盜走血汗錢後音訊全無，讓他心力交瘁，事情爆發前甚至在節目上反常痛哭。

50歲的朴修弘從喜劇演員出道，眼看哥哥沒有穩定的工作，特地找來當自己的經紀人，並成立一人工作室，出道30年都由哥哥和嫂嫂管理收入，兄嫂一家除了把他當作ATM，姪女還曾經跟他說「叔叔財產全我的」；爆料者稱朴修弘一直對結婚有憧憬，無奈哥哥擔心他婚後無法再供養家人，打死反對弟弟走入婚姻，哪知朴修弘最近看了戶頭，發現財產全移轉到哥哥、嫂嫂和其子女的名下，近100億韓元一夕之間化為烏有，他趕緊聯絡哥哥，卻怎樣都無聲無息，面對親人殘酷的背叛，朴修弘彷彿從天堂墜落地獄。

他更被挖出在節目上反常痛哭，坦言只剩下寵物貓可依靠，離譜的過程引起外界譁然。

報導說，朴修弘的事件震驚南韓演藝圈，在得知遭哥哥背叛前，他還在訪問時向媒體表示「出道30年來沒有休息過一次，多虧了我不斷地奔波、努力生活，現在的經濟財力是不用羨慕一般中小企業的水準。」他當時還愉快地表示，有計劃休息一陣子，帶著家人造訪國內大大小小的美食餐廳，現在看來格外諷刺。

媒體還爆出目前他的親哥一家人已經逃到美國加州 定居，只不過他的後輩好友孫憲秀出面澄清，表示確定嫂嫂與侄子目前仍在韓國國內。

據韓媒「OSEN」報導，孫憲秀除了澄清朴修弘親哥一家沒有逃至美國的傳聞之外，還公開了朴修弘的近況，透露幾天前才剛跟對方聯繫過，雖然好友每天都有進食，但仍因為打擊太大暴瘦了15公斤，臉色跟口氣聽起來都相當低潮。