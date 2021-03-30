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提告酸民 SJ希澈笑稱「買1萬張專輯就和解」

娛樂新聞組／綜合報導
南韓團體Super Junior希澈。（取材自Instagram）
南韓團體Super Junior希澈。（取材自Instagram）

南韓名星SJ希澈從Super Junior出道，擁有不少粉絲，但也長期收到網路酸民的惡評，他在2020年宣告對網路上的惡評提告，並強調絕對不會寬貸。

ETtoday報導，SJ希澈曾表示拿到的賠償會「全數給律師當酬勞」，事後傳出多次酸民求饒，以及求饒不成惱羞嗆「要是不取消起訴就是看著我死，你就是殺人兇手」等插曲，事隔近一年，他日前於個人YouTube頻道上更新了官司的現況。

SJ希澈透露，提告之後就很常收到警方寄來的相關信件，內容多是通知已經抓到惡評者，詢問要怎麼處理，而律師方面也一直都有接到連絡。SJ希澈則表示：「律師哥哥問我想怎麼處理，我告訴他『哥，都到這裡了，如果要和解，我當初根本就不會告了』。」

似乎不希望話題變得太嚴肅，SJ希澈中間一度開玩笑說道：「還是如果Super Junior 16周年專輯一個人買一萬張就和解？這樣會不會被反告？」引起聊天室一陣爆笑。

最後，字幕也打上SJ希澈對惡評者的喊話：「如果要毀掉別人的人生，就要賭上自己的人生。」強硬的態度受到許多網友支持與讚賞。

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