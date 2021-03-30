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低調從軍去！韓團EXO燦烈明年9月退伍

娛樂新聞組／綜合報導
燦烈入伍，透過社群媒體暫別粉絲。（取材自Instagram）
燦烈入伍，透過社群媒體暫別粉絲。（取材自Instagram）

韓國男團EXO成員燦烈29日入伍，他透過社群網路上傳帶著毛帽、口罩的照片，向粉絲說「再見」，預計明年9月底退伍。

燦烈所屬經紀公司SM娛樂表示，燦烈將在新兵訓練後進入陸軍服役，確切入伍地點及時間皆未公開，公司也未另行舉辦粉絲告別活動。

現年29歲的燦烈去年10月傳出緋聞，遭自稱燦烈女友的網友爆料他劈腿、私生活混亂，當時經紀公司與燦烈皆未對此解釋或發表其他正式立場；要求燦烈退團的話題一度登上推特南韓地區熱門趨勢第一。燦烈在4個月後才在粉絲專用社群網路公開道歉，這次入伍在疫情下也格外低調。

燦烈首度主演電影THE BOX成為入伍前最後的作品，24日韓國上映票房拿下當日冠軍。他對此表示：「很榮幸可以在入伍前遇到那麼棒的作品。」

EXO在2012年以主打歌MAMA出道，繼XIUMIN、D.O、CHEN、SUHO後，燦烈是第5名入伍的EXO成員。身兼EXO成員及SuperM隊長職務的伯賢日前也在直播中公開4月將入伍的消息，可預見短期內很難再看到EXO合體活動。燦烈預計在2022年9月28日退伍。

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