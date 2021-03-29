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日不倫藝人票選 福原愛慘奪冠軍 東出昌大、貝琪也上榜

記者李姿瑩╱ 綜合報導
福原愛過去曾是日本之光。（取材自微博）
福原愛過去曾是日本之光。（取材自微博）

福原愛自從鬧出不倫、婚變等負面新聞後，日本體壇之光的形象跌至谷底。日本雜誌「週刊女性」找來1000位主婦讀者票選「不倫藝人」排行榜，福原愛竟遙遙領先獲得冠軍，票數遠勝混血女星貝琪、東出昌大、渡部建等渣男、渣女。

日本讀者一面倒批福原愛太過自私，和小時候可愛努力的形象差很大，對她相當失望。即使福原愛否認不倫，但跟學弟過夜不同房的說法，大家根本不相信，認為她過於輕浮、輕率。加上日本文化普遍認為女性肩負育兒重責，福原愛接回媽媽，卻還是與一雙兒女分隔兩地，在日本女性眼中根本不夠格當媽媽，因此在投票者中又以60歲以上的家庭主婦對福原愛抨擊最強烈。

「不倫藝人」排行上榜的包括貝琪、東出昌大、渡部建、渡邊謙、近藤真彥等，皆因為不倫行徑喧騰一時。貝琪原本是零負評藝人，卻在2016年和「極品下流少女」已婚主唱川谷繪音爆出不倫戀。貝琪一度堅稱兩人只是朋友，卻被雜誌拆穿謊言。她一夕之間失去所有工作，川谷的家庭也已離婚收場，兩人身敗名裂。

東出昌大、渡部建坐擁嬌妻，有令人稱羨的婚姻卻不知珍惜。東出昌大無法挽回正宮渡邊杏，最後於去年雙方協議離婚。渡部建偷吃成性，屢次劈腿甚至在殘障廁所偷情，老婆佐佐木希名義上還沒和他分開，渡部建則是淪落到去漁市場打工，伺機重回演藝圈。

福原愛屋漏偏逢連夜雨，今年跟友人成立的「omusubi」公司業務全部停擺，公司大門深鎖，呈現停業狀態。據她經紀公司電通Sports Partners相關人士透露，原本福原愛要籌備東京奧運事宜，但在醜聞爆發後全部暫停，工作大受影響。

東出昌大出軌，一度成為媒體焦點。（取材自微博）
東出昌大出軌，一度成為媒體焦點。（取材自微博）

福原愛 日本 東京奧運

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