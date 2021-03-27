最短命韓劇 「朝鮮驅魔師」扭曲歷史遭腰斬

甘宇成(左)飾演的太宗言行偏離史實。(圖：friDay影音提供)

甘宇成、張東潤主演的韓劇 「朝鮮驅魔師」因為陷入扭曲歷史等爭議，在網友連署抵制下，SBS電視台忍痛決定腰斬該劇，成為史上最短命韓劇。

「朝鮮驅魔師」為了搭上活屍熱潮，找來「哲仁王后」編劇朴繼玉，將惡靈、活屍和西方驅魔概念，改編進入歷史劇。電視台砸下320億韓元（約3000萬美元）打造活屍大戰等大場面，卻因為甘宇成飾演的太宗與史實出入極大，加上劇中出現皮蛋、月餅、水餃等中式食物，在反中情緒刺激下被輿論砲轟。

南韓 日前因泡菜源起槓上中國 ，雙方網友愛國心切，戰得不可開交。韓劇中的中資和置入成為觀眾眼中釘，宋仲基在「黑道律師文森佐」嗑中國拌飯，製作單位就被罵到趕緊退還置入費用。如今連古裝劇都有中國的影子，讓南韓觀眾無法接受，群起上青瓦台網站連署要求「朝鮮驅魔師」停播。

SBS電視台原本同意停播一周，修改後續播出內容，但道歉無效，近20家贊助商幾乎跑光，SBS只好宣布無限期停播。

但影響還不僅於此，劇組很有可能遭到開罰，連帶編劇朴繼玉上一部作品「哲仁王后」也遭殃，女主角申惠善以劇中角色接下炸雞廣告，被網友要求撤換代言人。準備改編中國作品的「簪中錄」等劇組，紛紛被網友點名，就連全智賢、朱智勛合拍的「智異山」，也因為愛奇藝投資，被質疑之後也會有中國產品置入。中韓對立情緒激化，短期內風波還會持續延燒。