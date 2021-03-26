山下智久進軍好萊塢 媽媽、妹妹反對陷窘境

山下智久進軍海外發展不順利。（取材自Instagram）

山下智久向來積極到海外發展演藝事業，他於2020年11月10日宣布離開待了24年的傑尼斯後迅速轉投威爾史密斯（Will Smith）公司旗下。但近期被曝他合約到期不再續約，理由竟是媽媽和妹妹反對。

ETtoday據「女性SEVEN」報導，山下智久原本積極到海外發展演藝事業，2019年仍屬傑尼斯事務所時，就已經和威爾史密斯公司締結契約，並拿下珠寶品牌的代言工作。不料他最近則頻傳取消工作的消息，例如取消雜誌拍攝和長篇專訪。

今年35歲的山下智久11歲便加入傑尼斯事務所，出道以來累積廣大人脈。離開傑尼斯後不少人為其奔走，也不乏有贊助商、投資 案找上門。他態度謙虛一一傾聽，但是沒有一個案子具體成行。

過去從山下智久受訪的內容中，都能感受到他很愛家人。山下智久的媽媽和妹妹分別在2013年和2017年，成立兩間私人辦公室，據說為了山下智久離開傑尼斯做打算；因此在山下智久和威爾史密斯旗下公司有合約狀況下，家人也有替他洽談工作。

報導指出，山下智久和威爾史密斯旗下公司洽談工作，某日窗口卻換成他個人的事務所，2月成立的粉絲俱樂部收益，也全入該事務所口袋。他和威爾史密斯公司的合約到3月底便告終，最終山下仍以親人為優先。

有關海外經紀約結束，該公司回應：「有關山下智久的經紀問題，已經確定交由個人事務所處理，請向事務所洽詢。」而山下智久這邊則沒有具體回應。

業界人士認為，他的新公司沒有經驗豐富的工作人員，也沒有處理海內外演藝事務的人才，還要和母親、妹妹合得來，這樣的人不容易找得到。爆料者指出，媽媽對外人提案抱持疑神疑鬼的態度，也將心存善意的人排除出去。