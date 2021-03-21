我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

懶理代孕傳言 42歲濱崎步下個月要生了

記者李姿瑩／綜合報導
濱崎步刻意用服裝遮掩身材。（取材自Instagram）
濱崎步刻意用服裝遮掩身材。（取材自Instagram）

42歲日本天后濱崎步臨盆在即，下個月即將生下二寶。她並未特別停工，更新社群網站不間斷，公開的宣傳照完全看不出是孕婦，讓代理孕母傳言再起。

濱崎步自2020年閃電生子當媽後，至今對孩子的爸身分保密到家。她產前照樣在巡演中又唱又跳，無人發現她已有身孕，就連狗仔拍到她私下的樣子，也都穿著寬鬆衣物讓人難辨身材。當時就引發代理孕母等諸多揣測，但都未得到證實。

或許因為傳言甚囂塵上，濱崎步的友人向周刊「女性SEVEN」透露，濱崎步已經訂好東京的知名大學附屬醫院，準備入住高級VIP病房，屆時將由資深婦產科名醫為她接生。目前新冠肺炎疫情未歇，濱崎步變得更加神經質，力求4月生產時要兼顧安全和隱私。

關於濱崎步找代理孕母的說法眾說紛紜，當中又以「到國外找代孕」最常被提及。濱崎步的友人藉此機會為她闢謠，表示濱崎步第一胎是2019年11月在日本剖腹產，產後忍受不適繼續籌備跨年演出。這次生產選擇和之前相同的醫院，外界也猜孩子的爸應該是同一人，就是小她20歲的專屬舞者荒木駿平。

濱崎步如此拚命工作其實也有隱情，先前「FRIDAY」雜誌曾爆料，她的唱片公司愛貝克思正苦於財務赤字，對天后呵護備至。雖然濱崎步現在收入、人氣與鼎盛時期無法相比，但她每年都固定辦巡演，是公司重要的收入來源之一。愛貝克思去年受疫情影響，虧損連連，如今濱崎步將生產、推出精選輯，公司只希望她能盡快回到工作崗位，千萬別為了小孩而引退。

濱崎步近期宣傳照完全不像孕婦。（取材自Instagram）
濱崎步近期宣傳照完全不像孕婦。（取材自Instagram）

疫情 日本 社群網站

上一則

馬思純直女不解風情 白敬亭追愛慘被當變態

下一則

酒桌遭鹹豬手？黃奕怒懟狗仔：別讓姐以後沒朋友

延伸閱讀

張惠妹經紀人陳鎮川同婚得子 引發代孕熱議

張惠妹經紀人陳鎮川同婚得子 引發代孕熱議
鄭爽身體差才找代孕？張恒好友怒揭內幕：畜生都不如

鄭爽身體差才找代孕？張恒好友怒揭內幕：畜生都不如
紐約客談／紐約州代孕合法 促平等還是為經濟

紐約客談／紐約州代孕合法 促平等還是為經濟
代孕存在風險 委託要謹慎 通過法律保障權益

代孕存在風險 委託要謹慎 通過法律保障權益

熱門新聞

名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

2021-03-16 00:55
李亞鵬。（本報資料照片）

李亞鵬欠債4千萬再敗訴 求饒音檔曝光「我跪下都可以」

2021-03-17 19:46
許聖梅上「國民大會」談論對林月雲事件的看法。（取材自YouTube）

不是為了錢？名嘴曝林月雲接節目真實動機

2021-03-14 04:31
孫儷主演的「甄嬛傳」至今仍在重播。(圖:中天提供)

「甄嬛傳」10周年 作者宣布開拍前傳「德妃傳」

2021-03-16 19:28
撒貝寧一家四口近日現身北京餐廳，被網友偶遇。(取材自微博)

撒貝寧滿眼都是女兒 不理兒子等抱抱

2021-03-14 03:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」