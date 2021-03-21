懶理代孕傳言 42歲濱崎步下個月要生了

濱崎步刻意用服裝遮掩身材。（取材自Instagram）

42歲日本 天后濱崎步臨盆在即，下個月即將生下二寶。她並未特別停工，更新社群網站 不間斷，公開的宣傳照完全看不出是孕婦，讓代理孕母傳言再起。

濱崎步自2020年閃電生子當媽後，至今對孩子的爸身分保密到家。她產前照樣在巡演中又唱又跳，無人發現她已有身孕，就連狗仔拍到她私下的樣子，也都穿著寬鬆衣物讓人難辨身材。當時就引發代理孕母等諸多揣測，但都未得到證實。

或許因為傳言甚囂塵上，濱崎步的友人向周刊「女性SEVEN」透露，濱崎步已經訂好東京的知名大學附屬醫院，準備入住高級VIP病房，屆時將由資深婦產科名醫為她接生。目前新冠肺炎疫情 未歇，濱崎步變得更加神經質，力求4月生產時要兼顧安全和隱私。

關於濱崎步找代理孕母的說法眾說紛紜，當中又以「到國外找代孕」最常被提及。濱崎步的友人藉此機會為她闢謠，表示濱崎步第一胎是2019年11月在日本剖腹產，產後忍受不適繼續籌備跨年演出。這次生產選擇和之前相同的醫院，外界也猜孩子的爸應該是同一人，就是小她20歲的專屬舞者荒木駿平。

濱崎步如此拚命工作其實也有隱情，先前「FRIDAY」雜誌曾爆料，她的唱片公司愛貝克思正苦於財務赤字，對天后呵護備至。雖然濱崎步現在收入、人氣與鼎盛時期無法相比，但她每年都固定辦巡演，是公司重要的收入來源之一。愛貝克思去年受疫情影響，虧損連連，如今濱崎步將生產、推出精選輯，公司只希望她能盡快回到工作崗位，千萬別為了小孩而引退。