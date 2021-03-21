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福原愛媽媽返日 江宏傑Po文：無奈不捨

記者王郁惠／綜合報導
江宏傑Po出愛媽（右）與女兒小小愛野餐天倫照，文字充滿無奈與不捨。（取材自Instagram）
江宏傑Po出愛媽（右）與女兒小小愛野餐天倫照，文字充滿無奈與不捨。（取材自Instagram）

台灣桌球江宏傑桌球好手與日籍桌球名將福原愛爆婚變多日，福原愛的媽媽福原千代獨留台灣79天後，20日在江家人的陪伴下，自松山機場搭機返日，福原千代在機場不時緊抱外孫子女，離情依依，而江宏傑稍早也於Instagram限動吐露不捨。

福原千代在台時間，皆由江宏傑與江家人照護、盡孝道，而傍晚時福原愛以聲明表示：「這次兩個家族討論後，決定讓我母親歸國了，請先生送至台北的機場、日本的機場則由我的哥哥去接，母親因為高齡又需有人照顧，謝謝大家的關心，現在對夫妻而言最重要的是孩子一事，目前無法對大家透露，還請見諒，雖是任性的請求，但關於母親、孩子、兩家人的事情，還請多多包涵。」

而江宏傑稍早也在Instagram限動Po出愛媽與女兒小小愛背對背郊外野餐的天倫照，並寫道「離開之前聊了很多，無奈不捨但始終還是必須分開，聽到您回到老家心情更加複雜，但希您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心」，言語間滿是無奈與不捨。

福原愛年初離台飛回日本，而後爆出與江宏傑婚變，日媒更多次爆料抹黑江家，當時江宏傑曾透過經紀公司發聲明表示不要攻擊家人，提及福原愛的媽媽福原千代目前都是由江家人照顧，一度被網友虧是「有人質在手」。

福原千代20日被直擊現身松山機場，由於女兒福原愛一心求離，媽媽此行離台，恐怕也難有機會再來台灣。

而送行的親友中還有被抹黑為「妖怪大姑」的江恆亘，面對媒體詢問，江宏傑與江恆亘僅低調表示「謝謝關心」。

據悉因日媒多次報導，抹黑福原愛的夫家是「怪物家族」，婚後一直沒好好善待福原愛，而福原愛也不斷遭日本網友酸「如果真的是怪物家族，為何把媽媽獨自丟在台灣」，福原千代此次返日，外界猜測就是福原愛想藉此平息酸言攻擊，而原本猜測福原愛4月3日將返台為兒子慶祝兩歲生日，隨著福原千代返日隔離與照護，看來將成變數。

福原愛 江宏傑 台灣

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