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日本奧斯卡 草彅剛奪影帝 長澤雅美封后

娛樂新聞組／綜合報導
內田英治（中）執導的「午夜天鵝」榮獲最佳影片，男主角草彅剛（左）拿下最佳男主角，右為獲新人獎的服部樹咲。（取材自推特）
內田英治（中）執導的「午夜天鵝」榮獲最佳影片，男主角草彅剛（左）拿下最佳男主角，右為獲新人獎的服部樹咲。（取材自推特）

有「日本奧斯卡」之稱的第44屆日本電影學院獎頒獎典禮近日揭曉得獎名單，佐藤浩市、渡邊謙的「福島50英雄」拿下最佳導演、最佳男配角和四技術獎成為最大贏家；但上映規模較小的「午夜天鵝」突破重圍，榮獲最佳影片、最佳男主角和新人獎，本屆影帝、影后與上月揭曉的藍絲帶獎相同，由草彅剛和長澤雅美拿下。

鏡周刊報導，草彅剛在「午夜天鵝」中飾演一名跨性別者，因故幫忙照顧親戚的女兒，從一開始的排斥，到發現女孩芭蕾的長才，開始有了想當她母親的想法。本屆最佳男主角的演員競爭激烈，草彅剛擊敗小栗旬、二宮和也、佐藤浩市、菅田將暉強勁對手，首次封帝。

片中飾演芭蕾少女的服部樹咲這回也獲得新人獎。

長澤雅美以「母子情劫」、「信用詐欺師JP：公主篇」角逐最佳女主角，曾在學院獎拿過兩次女配角獎的她，這回以「母子情劫」首次獲封影后，她激動落淚。

據報導，「福島50英雄」描繪10年前的三一一大地震福島核電廠的故事，是本屆電影學院獎入圍項目最多的作品，包含技術項目共有12項。雖未能拿下呼聲極高的最佳影片，但榮獲最佳導演、最佳男配角以及最佳攝影、最佳燈光、最佳音效、最佳美術共6獎，是本屆最大贏家。

渡邊謙飾演在福島第一核電廠中的總指揮吉田昌郎，過去他曾在學院獎拿過兩次影帝，最佳男配角是第一次。」

在「淺田家！」中飾演二宮和也女友的黑木華三度榮獲最佳女配角獎。

導演 電影 芭蕾

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