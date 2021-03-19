福原愛為他毀形象 日家長喊刪教材 高帥男連修車費都拒付

福原愛爆婚變，形象受創。（取材自臉書）

日本 乒乓球選手福原愛 近來被日媒大爆婚變、不倫，形象受創，而她從小練習乒乓球到拿下奧運獎牌的勵志故事，還刊登在小學的教科書裡，如今不少家長都要求應該要把福原愛的故事刪除。對此出版社回應，要修訂教科書必須要向文科省申請獲得批准，目前還未決定是否要申請修訂。

噓！星聞報導，福原愛被日本週刊拍到與高帥菁英男同遊橫濱約會，不倫戀引爆婚姻失和風波。現又被爆出，被網友暱稱為「橫濱大谷翔平」高帥菁英男與福原愛租車 約會時，駕車不慎擦撞，竟積欠5萬日圓的修車費，對催討簡訊更已讀不回。

「橫濱大谷翔平」在不倫戀風波中被起底，現年27歲的他出身名校早稻田，是福原愛的學弟，在校時頗受女性歡迎，現在任職大型商社，年收入1500萬日圓。

日媒「女性SEVEN」報導，「橫濱大谷翔平」把自己在社群的所有照片刪除，連公司員工資料中的照片也拿下。他任職商社內部網站上的員工資料，原本附有所有人的照片，但他的照片卻突然消失。社內已傳開他就是福原愛的不倫對象，有員工透露想從員工名單看一下他的模樣，卻發現沒有照片。

報導指出，「橫濱大谷翔平」跟福原愛約會時駕駛的高級車，其實是從共享租車系統租來，但隔天車主檢查車況時發現被A到了，但向「橫濱大谷翔平」索賠竟被對方已讀不回。

車主在追討後才收到匯款，且還不足修車費5萬日圓。車主說，他看了新聞報導才知道租車的「橫濱大谷翔平」是商社菁英，與他約會的是福原愛，很顯然對方不是無法付款，而是不想付款。車主還發現，有女性髮飾被遺忘在副駕駛座，不知是否為福原愛所遺留下來的。