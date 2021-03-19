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44歲美少年自稱「老柏」 柏原崇不演戲改當經紀人

娛樂新聞組／綜合報導
柏原崇44歲了，圖為他日前跨海為「一吻定情」獻上親筆簽名公開信。（圖：車庫娛樂提供）
柏原崇44歲了，圖為他日前跨海為「一吻定情」獻上親筆簽名公開信。（圖：車庫娛樂提供）

日劇「惡作劇之吻」、電影「情書」一炮而紅的日本男星柏原崇被封為20世紀末美少年。他近年來淡出幕前，日前過44歲生日，難得在網上發文透露自己成為「更成熟的老柏」，目前暫停了演員並成為一名藝人經紀人。

中時電子報報導，柏原崇在微博發文透露近況，細心的他還發出中日對照翻譯，以此向粉絲說聲「好久不見」。

他寫道去年到今年世界發生重大變化，生活的環境也變化很大，雖然因此感到困惑，但對每天都充滿感謝，也健健康康地生活著，「多虧大家精心製作的生日視頻，我老柏今年也得到了無線的快充（意指像是被無線充電般精力滿滿）」。

柏原崇打趣說：「每年都能在大家溫暖支持下迎來更成熟的老柏，比我幸福的人這世上應該沒有吧」，並分享：「我現在大部分在做藝人經紀工作，演員工作暫休狀態。但每當被大家的笑容和言語包圍時，我感到非常幸福，也非常感謝讓我有幸當上了一名演員」。

最後，柏原崇祝大家能健康幸福，在艱困疫情下用正能量語言使人帶來溫暖。他還秀出粉絲送的護身符。在停了342天後的微博更新讓粉絲激動不已，除了祝他生日快樂外，也大喊對「老柏」不離不棄！

微博 日劇 疫情

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