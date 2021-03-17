宋仲基「黑道律師」吃中國拌飯 置入行銷被罵爆

由宋仲基主演的夯劇「黑道律師文森佐」正在熱播中。(圖：Netflix提供)

宋仲基 主演的「黑道律師文森佐」近日因為第八集劇情出現中國 品牌置入，引發南韓 觀眾不滿。宋仲基在劇中大啖即食拌飯，卻觸動南韓民眾敏感神經，就怕拌飯又跟泡菜一樣，被說成來自中國。

「黑道律師」因為無法出國取景，靠著精湛後製讓宋仲基「一秒到義大利」。幕後成本所費不貲，各路金主贊助成為重要推手。中國自熱食品品牌「自嗨鍋」也是金主之一，出資韓幣近4億元（近35萬美元）換得「宋仲基吃拌飯」鏡頭和產品特寫，沒想到卻被南韓觀眾譙爆，讓製作團隊緊急商討撤資。

日前知名南韓吃播網紅為了泡菜槓上中國網友，寧可放棄市場也不肯低頭承認泡菜是中國美食。韓媒報導，「自嗨鍋」在「黑道律師」中置入四集，條件是主角必須食用產品兩次和品牌單獨露出兩次。南韓觀眾質疑，這下又有人會說韓式拌飯來自中國，留言怒批：「製作方是要錢還是要國家？」

有鑑於之前的泡菜之亂，製作單位擔心「自嗨鍋」置入會上升成國際問題，已經在協商取消剩下的三集露出，正在跟品牌方討論。中國網友嗤之以鼻，酸回：「我們根本不希罕拌飯。」

中國廠商在韓劇中置入已非新鮮事，只是過度廣告容易使觀眾出戲，甚至引發反感。日前車銀優主演的「女神降臨」就因為太多中國品牌置入，被觀眾吐槽「好像在看中國劇」。