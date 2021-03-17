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Rain自爆19歲窮到沒錢治母喪 感謝JYP提攜

記者杜沛學／綜合報導
Rain現在家庭、事業兩得意，是「人生最閃耀的瞬間」。(圖：Harper's BAZAAR提供)
Rain現在家庭、事業兩得意，是「人生最閃耀的瞬間」。(圖：Harper's BAZAAR提供)

韓流天王Rain提攜後進，打造新男團「Ciipher」，接受「Harper’s BAZAAR」雜誌專訪時，提到自己最低潮與最閃耀的時刻，都受到前輩、JYP社長朴軫永照顧，如今家庭、事業兩得意，他認為：「人生最閃耀的瞬間應該就是現在了！」

Rain提到人生低潮，就是20年前母親過世時，當時無依的他，還窮到沒錢辦葬禮，幸好被朴軫永（經紀公司JYP社長）看中潛力，將他推上國際舞台，兩人亦師亦友的好情誼，也伴隨著Rain的人氣持續上升。「要不是朴軫永先生與JYP的話，我可能沒辦法出道。他的表現一直都很模範，總會告訴我一些令人敬佩的信念。」

隔了10年，Rain近期與朴軫永合作新歌「Switch to Me」，他形容：「一起共事的過程很幸福。」Rain表示，MV中兩人為博取女主角青睞，兩人使出渾身解數唱跳俱佳，「一起共事的過程很幸福，托軫永哥的福也在音樂節目上拿到第一名」

出道近20年，Rain也體悟：「我認為人氣是隨時可能消失的泡沫，但我只想要在自己的位置上全力以赴，讓這過程中產生的正面影響持續為我帶來好結果。我並不留戀人氣，比起在乎人氣，我只是與自己約定對所有事情都要盡全力，還有努力成為能讓大眾記得的好歌手與好演員。」

Rain繼續表示：「我的最終目標，就是每天都認真生活。我的信念，就是看到好的機會時，一定要抓住它，把它導向成功。」被問到假設有機會能見到剛出道的Rain，會想對自己說什麼？Rain笑說：「會想告訴他，差不多認真生活就好，有時也要玩一下。」

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