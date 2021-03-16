隊長Eric公開嗆團員 23年韓團神話瀕破滅

「神話」是南韓最長壽男團，如今卻爆出內部不和。(取材自Instagram)

南韓 長壽男團「神話」3月出道滿23年，隊長Eric卻公開槓上金烔完，在Instagram大爆隊友宛如雙面人。Eric不滿金烔完未以團體活動為重，疑似在粉絲間製造輿論風向，因為彼此沒有聯絡方式，導致誤會漸深，革命情誼岌岌可危。

神話6名成員平均年齡41歲，一起走過轉換經紀公司、爭取商標權等考驗，是南韓演藝圈中最長壽且成員從未異動的偶像團體。即便如此，成員們還是存在著矛盾，而Eric和金烔完的心結，竟從6年前就種下，因Eric忍無可忍才爆發。

Eric先是點出問題後標註金烔完的帳號要他出來面對。金烔完火速回應，承諾一定會準時出席團體會議，與大家溝通。只是他的回應文中，提到Eric去年沒有即時回應幕後團隊，Eric看了氣得跳腳，開始翻起舊帳。

原來金烔完2015年起，就不在神話的工作群組中，導致Eric必須不斷居中協調大家的行程。金烔完拒絕入群，講好的開會時間又常因臨時有事無法到場，成員們想拍張合照都沒辦法，讓身為隊長的他身心俱疲。

然而金烔完在粉絲面前形象親切，相較之下勞心勞力的Eric被貼上負面標籤，讓Eric也萌生「那就不要在大家面前裝熟，乾脆都不要做了」的想法，賭氣在群組中噤聲三個月。

他因此錯過回覆工作籌備的訊息，如今粉絲間流言四起，最近在粉絲的Clubhouse 中，甚至傳出他沒聽過的「協商內容」，成為壓垮他的最後一根稻草。