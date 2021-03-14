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離婚後首度回歸拍兩部新劇 女神宋慧喬今年變勞模

娛樂新聞組／綜合報導
好久不見的宋慧喬，近日終於將演出新作品。(取材自Instagram)
好久不見的宋慧喬，近日終於將演出新作品。(取材自Instagram)

自從和宋仲基離婚後、好久沒有新作品的南韓女神宋慧喬終於要回歸演藝圈，據悉，她這一次回歸將會出演兩部作品，粉絲聽見好消息，紛紛敲碗期待。

中國娛樂網綜合韓媒報導，宋慧喬時隔近4年回歸熒幕近日引爆話題，她在電視劇「男朋友」之後終於確定回歸作品，這也讓觀眾們十分期待。據悉，宋慧喬將會在2021年變身為勞模，不僅回歸而且還是兩部作品同時回歸。將出演電視劇「現在正在分手中」以及「TheGlory」的女主角。

據報導，電視劇「現在正在分手中」是由電視劇「迷霧」的編劇創作的全新作品，該劇是一部浪漫的愛情劇，通過寫「離別」，呈現出既是離別又可以理解為是愛的夾雜著酸甜苦辣的離別故事。由宋慧喬搭檔人氣演員張基龍主演，同時演員尹晶喜也確定出演該劇，陣容強大。

而在這部劇結束拍攝後，宋慧喬則是會出演金恩淑編劇的新作品「TheGlory」，這部劇是金恩淑編劇的轉型之作，這部劇講述復仇女人的故事，該劇將在下半年開機拍攝，名不虛傳的金恩淑和宋慧喬的再次聯手令人期待。

宋慧喬出道以來出演過很多優秀的影視劇，包括「浪漫滿屋」、「藍色生死戀」、「他們生活的世界」、「太陽的後裔」等，通過這些劇集攢下多數演藝履歷的宋慧喬戲路更加寬闊深厚，兩部劇選角消息一出，她的閃耀演技變身備受矚目。

宋慧喬 中國 南韓

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