森田剛想演戲 男團V6今年11月解散

V6經過多次討論決定一起為團體畫下句點。（取材自微博）

傑尼斯旗下男團V6驚傳解散，「週刊文春」12日爆出團員森田剛預計於秋天與傑尼斯解約，V6團體活動至今年11月1日出道紀念日。V6同步透過官方俱樂部公布親筆簽名信函，認了未來將各奔東西。

1995年成軍的V6是哈日族的共同回憶，他們主持的「校園瘋神榜」曾紅遍台日，來台開唱時一度造成粉絲暴動，是台灣 哈日旋風的代表偶像。然而去年才慶祝出道25年的V6也逃不了解散命運，森田剛友人向「週刊文春」爆料，森田剛想專心往演員方向發展，想要挑戰在傑尼斯無法嘗試的工作，於去年11月V6的線上演唱會前，告知成員們去意已決。

V6過去也曾傳出解散危機，但都順利挺過。團員們在親筆簽名信函中報告，在成員從未變動的狀態下走過25個年頭，因為全員都是男生，不乏出現爭執、無話可說的時候，但回憶中留下的還是無可取代的歡樂時光，也是一輩子都不會消失的寶物。

他們坦承從2019年開始就多次討論未來人生方向，最終做出解散決定。他們也明白這個重大變故會對粉絲造成極大衝擊，但還是決定親自向粉絲們報告，確定要在2021年11月1日正式解散。「這個決定絕不是向後退，而是讓我們更成長、邁向下一步的動力。」

傑尼斯跟著發表聲明，證實森田剛想離開公司並以演員身分挑戰自我，解散是團員們經過多次討論後的結論。因為所有成員都已經進入40歲，大家各自也考量到今後的人生，因此接受、尊重森田剛的想法，也有共識「不是我們6人就不是V6」，所以決定同進退。

未來坂本昌行、長野博、井之原快彥組成的子團「20th Century」會繼續活動，森田剛、三宅健、岡田准一的「Coming Century」則在11月同時解散。外界認為，森田剛在2018年和宮澤理惠結婚後，受到老婆的影響與鼓勵，因此做出轉型決定。