木村光希高酬勞上陸綜 傳準備中國出道當歌手

木村光希傳出將進軍中國演藝圈。(取材自Instagram)

日本 天王木村拓哉和工藤靜香的小女兒木村光希，憑藉著亮麗外型，出道以來代言不少精品品牌。 近日傳出她將進軍中國 綜藝，在「創造營2021」擔任「特邀助力官」，網路上甚至傳出她的價碼高達300萬人民幣(約46萬美元)，引發網友熱議。

日媒「女性SEVEN」報導，熟悉中國影視圈的媒體人周來友透露，現在中國娛樂景氣高速發展，吸引亞洲明星聚集，片酬也相當高，並爆料：「木村光希接「創造營2021」的酬勞，大概一個節目300萬人民幣（日媒估算約4800萬日幣）。」

消息一出，許多日本網友表現出羨慕之情，「真是很會投胎，好厲害！」

木村光希的酬勞被視為頂級明星等級，除了擔任「助力官」（意近評審員），也盛傳木村光希或許藉此機會，將在中國嘗試發行自己的出道單曲，說不定之後工作重心就放在中國。

木村光希出道時，經常被日本網友酸是「靠爸媽族」，不過這幾年她憑藉著流暢的外語能力，在時尚圈打響知名度，邀約不斷。熟悉木村家的人透露，她在家也不用日語，常說英語和法語，並就讀國際學校，媽媽工藤靜香一直以來的支持逐漸有了成效。