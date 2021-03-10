喝酒到凌晨違反南韓防疫規定 允浩道歉

允浩傳違反規定，在江南附近的餐廳待到凌晨。（取材自Instagram）

韓團「東方神起」隊長允浩驚傳被警方調查，南韓因應防範新冠肺炎 ，近一年持續發布社交距離 限制的政策，也規範要有社交距離，餐廳一律只能營業到晚上10點、私下禁止5人聚會，不過允浩日前傳出違反規定，在江南附近的餐廳待到凌晨，警方證實「確實正在調查」，而他也因此進警局。

允浩一向形象優良，卻傳出此一負面新聞，他也透過經紀公司發出道歉聲明，「一時之間的疏忽，讓大家失望了，他感到很自責以及深刻反省」。

允浩形象正直，堪稱零負評男神。韓媒nocutnews卻報導，允浩與朋友上月底在餐廳用餐，直到半夜才離開，無視防疫 期間規定，遭警方調查。允浩也在Instagram上傳道歉文，對自己的行為感到既生氣又羞愧。

允浩首先對所有信任他的人道歉，提到與朋友見面聊天，「沒能遵守營業時間的我感到非常慚愧，自己也很生氣，因為我錯誤的行為，讓很多人生氣、受傷。對於沒能更注意，做出錯誤的舉動，我感到非常後悔，心生歉意」。

網友見狀，幾乎一面倒為他打氣「認錯反省就好了」、「失誤可以理解」，還有人笑說「聊天適可而止，不要過度熱情」、「感覺是講名言講到忘了時間」。