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日22歲女偶像被爆「爸爸活」賣春開房 公司聲明挨轟

記者陳建嘉／綜合報導
佐竹音乃遭周刊爆料加入「爸爸活」俱樂部。（取材自Instagram）
佐竹音乃遭周刊爆料加入「爸爸活」俱樂部。（取材自Instagram）

22歲日本女偶像佐竹のん乃(佐竹音乃)，原本是聲優偶像團體「=LOVE」的成員，並由指原莉乃擔任製作人，而她上月閃電宣布退團，遭周刊爆料加入「爸爸活」俱樂部，八卦媒體還拍照直擊她與中年男子開房，疑似從事賣春行為，經紀公司卻立刻回應，內容卻讓各界傻眼。

根據日媒「週刊文春」報導，佐竹音乃被拍到與一名年約40至50歲的男子在高級飯店碰面，隨後2人一起搭電梯到客房，至少待了1個半鐘頭，最後才離開，至於這名中年男，被起底為高級交友俱樂部的會員，入會、年費需要5萬日幣（約459美元），高級會員則要價10萬日幣，成為高級會員後，就能定期收到女會員推薦名單，倘若看到喜歡的女會員，除了年費之外，還要支付「設定費」，倘若想要發展進一步的肉體關係，還需另外付費。

報導引述知情人士的爆料，指出佐竹音乃疑似和人脈甚廣的Z先生結識，透過對方加入交友俱樂部，也已經從事賣春行為，該則報導還曝光雙方的郵件內容，裡面佐竹音乃的年齡、三圍數字，上面還有寫「希望10Set15」，疑似為發生關係的報價。

不過經紀公司僅回應「向本人確認過，雙方只是在房間裡聚餐」，引發外界爭議，但是俱樂部前員工卻打臉，表明通常是男方想發生關係才會加入俱樂部，絕非外界所想得這麼簡單，此舉也引起日本網友抨擊。

佐竹音乃遭周刊爆料加入「爸爸活」俱樂部。（取材自Instagram）
佐竹音乃遭周刊爆料加入「爸爸活」俱樂部。（取材自Instagram）

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