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「夢想之地」8歲童星獲獎 捏臉噴淚：我在作夢嗎？

娛樂新聞組╱綜合報導
「夢想之地」小演員艾倫金得知獲獎後，捏著臉頰頻問「我在作夢嗎」。（視頻截圖）
「夢想之地」小演員艾倫金得知獲獎後，捏著臉頰頻問「我在作夢嗎」。（視頻截圖）

韓裔導演李艾薩克鍾（Lee Isaac Chung）「夢想之地」（Minari）甫拿下金球獎最佳外語片，近日再獲美加廣電影評人協會（Critics’ Choice Awards）最佳外語片肯定，年僅8歲的艾倫金更拿下最佳年輕演員獎，他在視訊鏡頭前飆淚捏臉頻問「我在作夢嗎？」萌翻網友。

鏡週刊報導，「夢想之地」在各大影展陸續拿下超過50個獎項，被看好有望角逐本屆奧斯卡。電影上周光榮返韓上映，首周就開紅盤，觀影人次突破27萬。

8歲的艾倫金在片中與73歲南韓影后尹汝貞飆戲，為「夢想之地」的最大亮點。艾倫金在視訊鏡頭前參與影評人票選獎盛會，聽到自己獲獎時，他原先還冷靜地感謝家人、導演、劇組等人，下一秒突然飆淚說：「天啊我在哭。」他更捏起自己肉肉的臉頰哽咽說：「我在作夢嗎？」

艾倫金在鏡頭前哭到咳嗽，家人在一旁提醒，他才趕緊也用韓文說「謝謝」，自然不造作的模樣讓許多網友看了直呼「這大概我看過最純真的得獎感言」。

「夢想之地」描述韓裔家庭中的雅各追求夢想新生活，捨棄大城市，搬到遙遠的阿肯色州務農。生活環境與人際關係的劇烈轉變讓家中成員難以適應，雅各和老婆莫妮卡多次發生爭執，感情出現裂痕。此時母親從南韓搬到美國與雅各一家人同住，嗜賭成性、滿嘴髒話、又不照牌理出牌的母親成了雅各兒子大衛的噩夢，卻意外凝聚了彼此的感情。

「夢想之地」小演員艾倫金拿獎，直呼不敢相信。（取材自Instagram）
「夢想之地」小演員艾倫金拿獎，直呼不敢相信。（取材自Instagram）

韓裔 導演 電影

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