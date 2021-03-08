「黑道律師」宋仲基 脫衣大戰玉澤演

玉澤演用呆萌演技騙過觀眾。（圖：Netflix提供）

韓星宋仲基 、玉澤演主演的「黑道律師文森佐」開播至今，雖然遭「Penthouse上流戰爭2」、「婚詞離曲」兩大狗血劇夾殺，但收視率穩健持平。高顏值卡司加上痛快的劇情，「黑道律師」靠著五大亮點，照樣抓牢觀眾目光。

宋仲基和玉澤演平時都有健身 ，兩人在劇中完全達到「穿衣顯瘦、脫衣有肉」，讓女性觀眾全程目不轉睛。宋仲基在「黑道律師」第一集就「開脫」，放送胸肌、腹肌。因為角色設定，宋仲基和玉澤演換穿多套高級西裝，再加上名牌配件襯托，舉手投足流露男神氣質，養眼畫面成為第一大亮點。

雖然因為疫情影響，「黑道律師」無法到義大利 取景，但透過搭景和後製，照樣讓觀眾感受異國風情。宋仲基為戲苦練義大利文，不是只簡短講個一兩句，有義大利觀眾看了宋仲基說台詞的片段，大讚他發音標準，整體瑕不掩瑜，忠實呈現義大利風貌是第二大亮點。

宋仲基下的苦功還包括打架身手，觀眾絕對不能錯過他和玉澤演展現演技的第三大亮點，玉澤演事先隱瞞真實身分，連在採訪時都沒漏半點口風，要觀眾感受反轉魅力。此外，痛快的劇情正是第四大亮點，因為法律保護有錢人，想要伸張正義的宋仲基只能靠私下教訓壞蛋，為民眾在苦悶的生活中出口惡氣。

第五大亮點深得資深韓劇迷的心，「黑道律師」中的彩蛋不少，從辦公室植物的名字，到客串演員都充滿驚喜和巧思。包括在「愛的迫降」中出現過的表治秀、保險員朴秀燦，剛和宋仲基合作完「勝利號」的陳善奎也都來軋一角，讓「黑道律師」更增添趣味性。