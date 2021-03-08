我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

「黑道律師」宋仲基 脫衣大戰玉澤演

記者李姿瑩／綜合報導
玉澤演用呆萌演技騙過觀眾。（圖：Netflix提供）
玉澤演用呆萌演技騙過觀眾。（圖：Netflix提供）

韓星宋仲基、玉澤演主演的「黑道律師文森佐」開播至今，雖然遭「Penthouse上流戰爭2」、「婚詞離曲」兩大狗血劇夾殺，但收視率穩健持平。高顏值卡司加上痛快的劇情，「黑道律師」靠著五大亮點，照樣抓牢觀眾目光。

宋仲基和玉澤演平時都有健身，兩人在劇中完全達到「穿衣顯瘦、脫衣有肉」，讓女性觀眾全程目不轉睛。宋仲基在「黑道律師」第一集就「開脫」，放送胸肌、腹肌。因為角色設定，宋仲基和玉澤演換穿多套高級西裝，再加上名牌配件襯托，舉手投足流露男神氣質，養眼畫面成為第一大亮點。

雖然因為疫情影響，「黑道律師」無法到義大利取景，但透過搭景和後製，照樣讓觀眾感受異國風情。宋仲基為戲苦練義大利文，不是只簡短講個一兩句，有義大利觀眾看了宋仲基說台詞的片段，大讚他發音標準，整體瑕不掩瑜，忠實呈現義大利風貌是第二大亮點。

宋仲基下的苦功還包括打架身手，觀眾絕對不能錯過他和玉澤演展現演技的第三大亮點，玉澤演事先隱瞞真實身分，連在採訪時都沒漏半點口風，要觀眾感受反轉魅力。此外，痛快的劇情正是第四大亮點，因為法律保護有錢人，想要伸張正義的宋仲基只能靠私下教訓壞蛋，為民眾在苦悶的生活中出口惡氣。

第五大亮點深得資深韓劇迷的心，「黑道律師」中的彩蛋不少，從辦公室植物的名字，到客串演員都充滿驚喜和巧思。包括在「愛的迫降」中出現過的表治秀、保險員朴秀燦，剛和宋仲基合作完「勝利號」的陳善奎也都來軋一角，讓「黑道律師」更增添趣味性。

宋仲基在西裝襯托下更加帥氣。（圖：Netflix提供）
宋仲基在西裝襯托下更加帥氣。（圖：Netflix提供）

宋仲基 義大利 健身

上一則

吳孟達出殯 獨子捧遺照移靈火化

下一則

周一圍互動章子怡超甜蜜 揭露親密戲：火花來真的

延伸閱讀

義名媛只穿內褲秀孕肚 2寶誕生倒數獲百萬讚

義名媛只穿內褲秀孕肚 2寶誕生倒數獲百萬讚
開歐盟第一槍！義大利阻擋牛津疫苗出口澳洲

開歐盟第一槍！義大利阻擋牛津疫苗出口澳洲
男神脫了！宋仲基裸身洗澡 身材養眼衝高收視

男神脫了！宋仲基裸身洗澡 身材養眼衝高收視
宋仲基婚變後復出拚了 「黑道律師」力尬「上流戰爭2」

宋仲基婚變後復出拚了 「黑道律師」力尬「上流戰爭2」

熱門新聞

吳孟達喪禮訂在3月7日於紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉辦。（本報資料照片）

吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了

2021-03-03 00:45
陳志朋帶傷參加「追光吧哥哥」總決賽。圖／摘自微博

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

2021-02-28 12:51
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
黃一飛現在模樣。（取材自微博）

「少林足球」大師兄74歲近況曝光 悼吳孟達喊：送不了

2021-03-02 20:09
趙婷以「無依之地」拿下金球獎最佳導演、最佳影片，華裔女導演一人。Getty Images

華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

2021-02-28 23:51
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

2021-03-06 14:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我