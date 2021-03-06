偷情疑雲再爆殺傷力…福原愛「311大地震」演說影片遭下架

福原愛為震災所拍攝的影片。（視頻截圖）

日本 乒乓球天后福原愛 （小愛）傳婚變，還遭日本周刊爆料與男性同進飯店過夜，疑似出軌。對「女性不倫」相當敏感的日本網友，對福原愛斥責聲浪不斷。

噓！星聞報導，福原愛原受邀拍攝的紀念日本311大地震十周年的演說影片，2月初主辦單位還在推特分享，但如今已遭下架，不過主辦單位否認受婚變影響而下架影片。

另據中央社報導，中央社日文版昨天報導福原愛、江宏傑 所屬經紀公司華研國際發出的江宏傑三點聲明，這則新聞登上日本雅虎熱門新聞，很多日本網友留言指責是小愛的錯，因為即使江家對小愛言語暴力，但小愛偷情就是一發OUT（一球出局）。

有網友說，把兩個孩子交給夫家照顧那就算了，把自己母親也託夫家照顧，實在太離譜。還有網友說，小愛強調與該名男性友人並未同宿一室，這種說詞沒人能苟同，光從照片來看，小愛就OUT（出局）了。

女網友Seven還以人氣韓劇「愛的迫降」，製作了「小愛的迫降」諷刺小愛滿臉笑容與一名男子（臉部打馬賽克）走在一起的幸福模樣。

JCAST新聞電子版則以「福原愛形象恐崩壞」、「不倫疑雲震撼乒乓界」報導，日本體育記者說，小愛深受國民喜愛的形象可能全毀，對她今後活動帶來的影響難以計量。