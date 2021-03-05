帶著長髮+肌肉退伍 李鍾碩自嘲：變老了

李鍾碩退伍後帶著一頭長髮回歸演藝圈。(圖：ELLE提供)

韓星李鍾碩退伍後回歸演藝圈，帶著一頭長髮接受雜誌專訪，並展現健身 有成的臂肌、腹肌，想呈現更加成熟的一面，他也自嘲：「拍攝空檔確認畫面時，的確有感受到我好像變老了，反正我就是接受它。」

提到退伍後的心情，李鍾碩表示：「既高興又覺得負擔，過去二年內，我只要認真做好份內之事就可以了，但是現在是我必須要自己尋找工作，雖然不知道這樣比喻是否合適，感覺就像是從上班族轉換成自由職業者。雖然很想要展現帥氣的樣貌，來報答粉絲們對我的支持與期待，但是今天真的要重新開始的時候，卻稍微有點緊張。」

李鍾碩繼續表示：「其實我在拍攝現場很容易感到緊張，特別是在空間狹小的地方拍攝時，會感到壓迫感很重，而且在拍攝視線需要集中的訪問影片時，也會感到唇乾舌燥，儘管如此可以重回現場還是很開心，因為感受到過去二年內未曾感受到的緊張感，就好像我還活著一樣的心情，讓我再次體會到了我做哪些事時感到最有趣，以及我可以從哪些部分獲得能量。」

對於身材上的改變，李鍾碩也分享：「最近因為電影 拍攝正在減肥，減少了重訓訓練，主要在做皮拉提斯、打高爾夫球、擊劍之類的運動，擊劍學了大約一年左右，因為是全身運動，所以運動量也很大，而且是和對方一較高下的方式，我覺得非常有趣。」