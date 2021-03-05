我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2882萬 5398萬人打第1劑疫苗

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

帶著長髮+肌肉退伍 李鍾碩自嘲：變老了

娛樂新聞組╱綜合報導
李鍾碩退伍後帶著一頭長髮回歸演藝圈。(圖：ELLE提供)
李鍾碩退伍後帶著一頭長髮回歸演藝圈。(圖：ELLE提供)

韓星李鍾碩退伍後回歸演藝圈，帶著一頭長髮接受雜誌專訪，並展現健身有成的臂肌、腹肌，想呈現更加成熟的一面，他也自嘲：「拍攝空檔確認畫面時，的確有感受到我好像變老了，反正我就是接受它。」

提到退伍後的心情，李鍾碩表示：「既高興又覺得負擔，過去二年內，我只要認真做好份內之事就可以了，但是現在是我必須要自己尋找工作，雖然不知道這樣比喻是否合適，感覺就像是從上班族轉換成自由職業者。雖然很想要展現帥氣的樣貌，來報答粉絲們對我的支持與期待，但是今天真的要重新開始的時候，卻稍微有點緊張。」

李鍾碩繼續表示：「其實我在拍攝現場很容易感到緊張，特別是在空間狹小的地方拍攝時，會感到壓迫感很重，而且在拍攝視線需要集中的訪問影片時，也會感到唇乾舌燥，儘管如此可以重回現場還是很開心，因為感受到過去二年內未曾感受到的緊張感，就好像我還活著一樣的心情，讓我再次體會到了我做哪些事時感到最有趣，以及我可以從哪些部分獲得能量。」

對於身材上的改變，李鍾碩也分享：「最近因為電影拍攝正在減肥，減少了重訓訓練，主要在做皮拉提斯、打高爾夫球、擊劍之類的運動，擊劍學了大約一年左右，因為是全身運動，所以運動量也很大，而且是和對方一較高下的方式，我覺得非常有趣。」

健身 電影

上一則

香港墓地緊缺又小又貴 吳孟達或葬馬來西亞

下一則

劉德華高人氣低片酬 與95後小花同價 CP值超高

延伸閱讀

4歲女童後腦神經受損 靠兒童復健玩遊戲助恢復

4歲女童後腦神經受損 靠兒童復健玩遊戲助恢復
連假窩沙發大吃大喝 小心顳顎關節症候群

連假窩沙發大吃大喝 小心顳顎關節症候群
日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣

日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣
柔軟可得

柔軟可得

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

2021-02-27 04:33
吳孟達喪禮訂在3月7日於紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉辦。（本報資料照片）

吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了

2021-03-03 00:45
吳孟達（下）與周星馳是多年拍檔。（取材自豆瓣電影）

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

2021-02-27 05:14
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
陳志朋帶傷參加「追光吧哥哥」總決賽。圖／摘自微博

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

2021-02-28 12:51
吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

2021-02-27 09:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心