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「淺田家」二宮和也扮攝影師 揭震災清洗照片義舉

記者陳建嘉／綜合報導
「淺田家！」榮獲日本多項大獎肯定，圖為男主角二宮和也。（圖：采昌提供）
「淺田家！」榮獲日本多項大獎肯定，圖為男主角二宮和也。（圖：采昌提供）

2011年震驚全球的東日本震災，即將在本月11日屆滿十周年。改編真人真事、榮獲日本多項大獎肯定的「淺田家！」，便在電影前半段刻畫攝影師淺田政志，他如何帶領家人拍攝一系列風格獨具的全家福；更從中段開始，讓他前往受東日本震災影響的地區，與當地失去家庭的人們相遇，並透過在當地「清洗照片」的義舉，為自己、也為其他人帶來希望。

曾以「幸福湯屋」獲得諸多肯定的導演中野量太，透露自己拍攝本片的目的之一：「就是要把不為人知的事情給傳遞出去。」劇組更收集到4萬張照片加入拍攝，讓畫面更加震撼人心。男主角二宮和也表示：「我拍過幾部戰爭電影，當中，在戰地看到家人的照片，就像『明天也要為家人努力』那般，感受到照片能成為生存的能力，以及希望的象徵。」

攝影師淺田政志在大地震發生後一個月，便前往災區投入志工行列。他抵達當地之後，親眼看到因海嘯而四散、布滿泥濘的照片，便捲起袖子跟其他志工們，不辭辛勞地將這些照片清潔、試圖還原成本來的面貌，並試圖將這些照片歸還給原本的擁有者。

導演透露：「經常在取材時聽到『只靠一張照片就能獲得救贖』這樣的話，即使只有一張照片，也能證明『我是這樣活過來的！』」他表示：「我曾在取材的過程中，聽到一家人說：『照片不僅是為了留下回憶，更是為了活在當下的力量。』」這段話也讓他至今依舊難以忘懷。

「淺田家！」榮獲日本多項大獎肯定。（圖：采昌提供）
「淺田家！」榮獲日本多項大獎肯定。（圖：采昌提供）

日本 導演 電影

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