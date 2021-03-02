疑遭女團集體霸凌 玹珠罹恐慌輕生？

玹珠疑遭同團團員排擠。(取材自SBS演藝新聞)

南韓 女團APRIL前團員李玹珠疑似曾遭隊內霸凌 ，令她罹患恐慌障礙，甚至企圖輕生；由於玹珠弟弟、同學等友人相繼爆料，經紀公司DSP再度強硬發聲明，將採法律行動回擊抹黑者。

由於爆料文提到許多玹珠被排擠、霸凌的事蹟，玹珠同學更說APRIL全團都是加害者。已經退團的全昭珉被控帶頭挑撥離間，人氣成員娜恩曾偷走玹珠鞋子，玹珠的保溫瓶還被娜恩拿去裝大醬湯等等，讓有憂鬱症的玹珠痛苦不堪，萌生自我了結的念頭。

DSP在第一則聲明中提到，玹珠出道後體力、精神跟不上工作強度，其他的成員也遇到相同問題，大家陷入一段很艱難的時期。公司認為，根據當時的情況，很難斷定誰是加害者或受害者。至於爆料文中提到的事證，DSP在第二篇聲明中一一澄清，強調都是出自於誤會。

DSP表示，玹珠的鞋子尺寸跟其他四名成員相同，所以所謂偷鞋事件，只是因為鞋款相同才穿錯，並非刻意穿走玹珠的鞋。娜恩拿玹珠的保溫瓶也非出自惡意，因為宿舍裡累積了四、五十個保溫瓶，娜恩隨手拿了一個去裝大醬湯後，被玹珠告知那是自己用的，娜恩馬上就向玹珠道歉，玹珠也和成員們一起喝了大醬湯。

昭珉先前是APRIL隊長，公司認為她為了承擔隊長責任，做了很多努力，絕對沒有討厭或欺負特定成員。現在網路上除了爆料文章，還有酸民惡意合成山寨證據，趁亂跟著做假爆料。DSP疲於回應，坦言現在APRIL的成員們正因此承受著極大痛苦，公司將對散布假消息者採取法律手段。