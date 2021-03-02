我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

Rain、金泰希身家逾20億 愛巢裝潢簡約到「簡陋」

娛樂新聞組╱綜合報導
Rain公開家中內部裝潢，簡約到甚至「簡陋」的風格引起熱議。（視頻截圖）
Rain公開家中內部裝潢，簡約到甚至「簡陋」的風格引起熱議。（視頻截圖）

南韓天王Rain（鄭智薰）2017年與女神金泰希結婚，婚後育有2女，夫妻倆對私生活相當保護，小孩從沒露過面；近來小倆口不再走神祕路線，Rain不僅上節目公開夫妻私事，還公開住宅裝潢，簡約到甚至「簡陋」的風格，引起大批網友熱議。

ETtoday報導，Rain近日上節目「全知干預視角」，公開和金泰希的愛巢，只見客廳擺放各式運動器材，另外還有兩個大酒櫃，以及兩人得的各項獎盃。

香港01報導，兩人愛巢雖然寬敞，卻只擺放沙發、電視等簡單家具，屋內也沒特別裝潢，不像一般布置華麗的豪宅，反而走簡約路線；不過天花版上的白色燈管仿如工廠大廈，被網友批評設計「簡陋」。

中國時報報導，Rain和金泰希2017年結婚時，本來要辦世紀婚禮，但金泰希堅持低調，最後只在教堂簡單完婚，也沒拍婚紗照，連照片都是現場友人幫忙拍下，兩人婚禮僅花1500多美元

據報導，Rain和金泰希靠演藝事業賺了不少，且投資精準的他們，也因房地產累積不少身家，金泰希一直以來都以「不動產富人」聞名，之前韓媒更爆料，兩人總房產達814億韓元(約7800萬美元)，居南韓藝人之最。

金泰希(左)與Rain(右)婚後甜蜜幸福。（取材自微博）
金泰希(左)與Rain(右)婚後甜蜜幸福。（取材自微博）

美元 南韓 投資

上一則

與趙麗穎戴情侶戒 馮紹峰高調秀恩愛

下一則

「水行俠2」開除安柏 因為她胖了

延伸閱讀

鄭爽身體差才找代孕？張恒好友怒揭內幕：畜生都不如

鄭爽身體差才找代孕？張恒好友怒揭內幕：畜生都不如
傳宋祖兒與「富二代」秘婚、同居 工作室嗆提告

傳宋祖兒與「富二代」秘婚、同居 工作室嗆提告
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
玄彬、孫藝真好事將近？傳去年就想婚、今年將結連理

玄彬、孫藝真好事將近？傳去年就想婚、今年將結連理

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

2021-02-27 04:33
吳孟達（下）與周星馳是多年拍檔。（取材自豆瓣電影）

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

2021-02-27 05:14
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
趙婷以「無依之地」拿下金球獎最佳導演、最佳影片，華裔女導演一人。Getty Images

華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

2021-02-28 23:51
吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

2021-02-27 09:24
隋棠曝「女兒視角」私密照。圖／截圖自IG

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

2021-02-22 15:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業