Rain、金泰希身家逾20億 愛巢裝潢簡約到「簡陋」

Rain公開家中內部裝潢，簡約到甚至「簡陋」的風格引起熱議。（視頻截圖）

南韓 天王Rain（鄭智薰）2017年與女神金泰希結婚，婚後育有2女，夫妻倆對私生活相當保護，小孩從沒露過面；近來小倆口不再走神祕路線，Rain不僅上節目公開夫妻私事，還公開住宅裝潢，簡約到甚至「簡陋」的風格，引起大批網友熱議。

ETtoday報導，Rain近日上節目「全知干預視角」，公開和金泰希的愛巢，只見客廳擺放各式運動器材，另外還有兩個大酒櫃，以及兩人得的各項獎盃。

香港01報導，兩人愛巢雖然寬敞，卻只擺放沙發、電視等簡單家具，屋內也沒特別裝潢，不像一般布置華麗的豪宅，反而走簡約路線；不過天花版上的白色燈管仿如工廠大廈，被網友批評設計「簡陋」。

中國時報報導，Rain和金泰希2017年結婚時，本來要辦世紀婚禮，但金泰希堅持低調，最後只在教堂簡單完婚，也沒拍婚紗照，連照片都是現場友人幫忙拍下，兩人婚禮僅花1500多美元 。

據報導，Rain和金泰希靠演藝事業賺了不少，且投資 精準的他們，也因房地產累積不少身家，金泰希一直以來都以「不動產富人」聞名，之前韓媒更爆料，兩人總房產達814億韓元(約7800萬美元)，居南韓藝人之最。