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拋病妻偷吃護理師 小室哲哉正式離婚

娛樂新聞組／綜合報導
小室哲哉與元配KEIKO正式離婚。（本報資料照片）
小室哲哉與元配KEIKO正式離婚。（本報資料照片）

被譽為日本音樂教父的62歲小室哲哉，2018年被媒體揭發偷吃護士小三，日前與元配KEIKO正式離婚，透過法院離婚調節庭裁判協議簽字放手。

48歲的「globe」主唱KEIKO與小室哲哉分居兩年後，日前透過事務所宣布正式離婚，結束19年的婚姻。她感謝各界的關心，並透露自己現在身體狀況不錯，會繼續好好照顧自己。

小室哲哉與KEIKO的婚姻原本是日本樂壇一段佳話，但KEIKO在2011年病倒，小室哲哉原本一直以好丈夫的形象照顧病妻，卻在2018年被爆出跟美女護理師大搞不倫婚外情。事發後，小室哲哉否認外遇，也否認要離婚，在澄清記者會上宣布退出樂壇。

小室哲哉當時在記者會上打苦情牌，表示照顧KEIKO多年早已身心俱疲，雙方早已沒有夫妻生活。外遇醜聞爆發後，小室哲哉和KEIKO關係降至冰點，遭到KEIKO親友諸多指責。一年後他向東京法院提出離婚申請，經過漫長的法律程序後，終於達成共識簽字離婚，具體細節則未對外透露。

另據明報報導，曾與小室哲哉交往的女歌手華原朋美，前年為圈外男友未婚產子，最近轉換跑道當YouTuber，前陣子公開學習騎馬的片段，影片中的她明顯發福，臉蛋渾圓、小腹微凸，但華原朋美似乎安於現狀，一邊參觀馬房一邊唱歌，心情愉快。

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