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跨性別演技出色 草彅剛出道37年首封帝

娛樂新聞組╱綜合報導
草彅剛在「午夜天鵝」首度挑戰跨性別者，讓他奪下影帝。(圖：天馬行空提供)
草彅剛在「午夜天鵝」首度挑戰跨性別者，讓他奪下影帝。(圖：天馬行空提供)

日本第63屆藍絲帶電影獎公布得獎名單，草彅剛結婚後好運連連，從影37年以來，首度以「午夜天鵝」的跨性別者角色奪下影帝。

草彅剛謙虛表示「我只是把我對劇本的感動，呈現出來而已」，更感謝兩位已故前輩演員高倉健、大杉漣的悉心教導，他才能有今天的成績。大杉漣的攝影師兒子也送上恭賀：「父親一定也很開心，很感謝您一直想著我父親。」

草彅剛在「午夜天鵝」飾演跨性別者，因緣際會下開始照顧親戚的女兒，逐漸產生了想成為她母親的想法。「午夜天鵝」在日本上映後好評不斷，票房賣出7億日圓（約670萬元）的成績。

長澤雅美打破藍絲帶獎紀錄，成為首位連莊影后，她在「母子情劫」演出性格頹廢墮落的單親媽媽，演技大突破，再度拿下最佳女主角寶座。

提到今年因新冠肺炎疫情，取消頒獎典禮，倘若明年復辦，本屆影帝后就需擔任明年主持人，長澤雅美對此笑答：「有點壓力耶，但如果與草彅剛搭配的話就安心了。」

入圍五項大獎的「淺田家！」最終由中野量太獲得最佳導演，由於311大地震甫滿十年，該片以該起事件為主要時空背景，透過一名攝影師的視角，忠實記錄日本災後重建的辛苦歷程。

中野量太感動說：「得獎對我是很大的鼓勵，電影導演是個不知道什麼時候會被需要的工作。」由於「淺田家！」在日本上映期間引發熱烈迴響，中野更接到許多311受災戶家屬的信表達感謝，讓他格外感動。

長澤雅美（右）以「母子情劫」連莊拿下藍絲帶影后。(圖：Netflix提供)
長澤雅美（右）以「母子情劫」連莊拿下藍絲帶影后。(圖：Netflix提供)

日本 導演 電影

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