博翻身？佐佐木希出軌夫 漁市場當搬運工

佐佐木希。(取材自Instagram)

日本 女星佐佐木希的老公渡部建，去年6月被爆出婚外情，與多名女子約炮，讓他演藝事業重創，即使在去年12月開道歉記者會，還是無法復出工作，現在則傳出他到漁市場打工，行為低調，怕被人認出。

據東京 體育報導，網路上流傳著在東京豐洲漁市場目擊到渡部建在搬運海鮮，年初至今已上工近兩個月，而佐佐木希1月曾在Instagram上分享收到不少喜歡的海鮮照片，他工作的店家也證實了消息。

渡部建曾主持過美食節目，也會在網路上分享美食，因此他到漁市場打工，不知是否想討老婆歡心？還是為生活所迫？不少網友認為他有心改過，但也有人覺得他只是使出苦肉計。

去年6月爆出背妻偷食醜聞的渡部建，在千夫所指下，復出無期。日媒週刊女性曾經偷拍渡部建停工期間，到幼兒園接送兩歲半兒子上學，女性自身亦目擊他在寓所附近遛狗。

報導指出，渡部建停工後一直情緒低落，對未來感到不安和難過，獲佐佐木希鼓勵他可以「做一些流汗的工作，藉此轉換心情」。據熟悉漁市場運作的人士透露，街市工人經常要通宵工作，非常辛苦，「渡部建卻不太在意周遭目光，每天努力工作，令不少人都對他刮目相看」。