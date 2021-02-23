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裴勇俊淡出賺飽飽 轉手股票賺5倍被國稅局盯上

記者李姿瑩／綜合報導
裴勇俊已經從藝人轉型為商人，最近被南韓國稅局盯上。(取材自Instagram)
裴勇俊已經從藝人轉型為商人，最近被南韓國稅局盯上。(取材自Instagram)

48歲裴勇俊淡出螢光幕多年，近日遭爆被南韓國稅局盯上，正嚴查他的股票交易等稅務帳款。已經被徹查的SM娛樂被發現稅單申報不實，直接挨罰超過10億（韓幣，下同，約97萬美元）。

裴勇俊先前是經紀公司「Keyeast」的老闆兼最大股東，公司旗下眾多知名藝人，包括金秀賢、朴敘俊、朱智勛等男神。裴勇俊從演員轉型成演藝圈操盤手，退居幕後鮮少露面。但他賺錢的腳步並未停歇，2018年將持有的「Keyeast」25.12%股份賣給SM娛樂老闆李秀滿，大賺500億元。

裴勇俊商業頭腦動得快，靠著轉手股票獲利超過5倍，同時也成為SM娛樂的大股東之一，雙方強強聯手擴張事業版圖。不過南韓國稅局本月起大動作進行稅務清查，將李秀滿和裴勇俊列為重點調查對象，要檢視當初他們在轉讓股票過程中，是否都符合法規。

因為韓流的全球吸金風潮，大型娛樂公司海內外收入都相當驚人，對於如何節稅自然煞費苦心。國稅局已先追討SM娛樂202億元稅金，現在又針對不實稅單開罰，殺雞儆猴意味明顯。

不過SM娛樂並非第一次被查稅，李秀滿已聘專人應對，老神在在表示：「我們會誠實面對。」國稅局去年10月就開始調查SM娛樂的財務，花了近5個月才追討回鉅額稅款。

國稅局 股票 南韓

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