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男神脫了！宋仲基裸身洗澡 身材養眼衝高收視

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基放送養眼洗澡畫面。（圖：Netflix提供）
宋仲基放送養眼洗澡畫面。（圖：Netflix提供）

南韓知名男演員宋仲基主演的「黑道律師文森佐」，首集祭出他裸身洗澡的養眼畫面，搭配上西裝筆挺的帥氣模樣，讓最高收視率衝上10.8%。

宋仲基在「黑道律師文森佐」中化身黑手黨顧問律師，穿著西裝耍狠，用義大利語狂飆粗口。宋仲基、全余贇、玉澤演日前接受亞太聯訪時，宋仲基透露這個角色內心的孤單寂寞，劇情設定讓他獨自回到母親故鄉南韓，整體心情轉折相當吸引他。宋仲基也很羨慕劇中「文森佐」勇敢且果斷的個性，跟自己凡事小心的態度大不相同。

他慶幸自己是個幸運的演員，出道至今想演的題材幾乎都已經演過，早已非常滿足。至於還想挑戰的角色，宋仲基提到這幾年一直很欣賞電影「諜影行動」（Tinker Tailor Soldier Spy)，隨著年紀的增長，逐漸開始產生想要挑戰演雙面人的想法。他私下看了十多遍由黃正民所主演的電影「北風」，對於黃正民在片中遊走南北韓之間，要如何詮釋這樣心理層面的演技，讓他十分好奇且相當感興趣。

玉澤演這次在「黑道律師文森佐」飾演實習生張俊宇，自認是韓版詹姆士龐德，希望劇中前輩「洪車瑛」（全余贇 飾)在疲累感到辛苦的時候會想要找他，想要成為前輩最「溫暖的依靠」。不過他在劇中屢屢闖禍，現實生活中具備的法律知識可能比劇中還多，讓他有些哭笑不得。

宋仲基 電影 南韓

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