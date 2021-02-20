日本廣告女王…米倉涼子年播28萬多秒

米倉涼子榮登2020年日本廣告女王。（取材自Instagram）

日本電視節目收視率及廣播節目收聽率調查公司「Video Research」，日前公布上年度「電視廣告出現率最高藝人」排名榜，以藝人出現的廣告時間長短為準則，結果日劇 女王米倉涼子擊敗橋本環奈，榮登2020年廣告女王。

明報報導，據報45歲女星米倉涼子演出廣告的全年廣告出現了1.6萬次，總播放時間逾28.8萬秒，冠絕藝能界。第二位是「銀魂」21歲女星橋本環奈，去年她代言手機 遊戲、電訊及網上書店等，累計廣告出現1.3萬次，播出時間逾21.9萬秒；「四重奏」28歲女星吉岡里帆廣告出現1.1萬次，以20.9萬秒屈居第三名。代言廣告數目方面，橋本環奈以擁有22個廣告合約反勝米倉涼子，登上冠軍寶座。

憑劇集「大叔的愛」走紅的男星田中圭，以20.6萬秒的播出時間排名第4位。女星深田恭子以19.9萬秒播出時間排名第5位。第6至9位分別是男星齋藤工、松本白鸚、櫻井翔及濱田岳，女星綾瀨遙僅排第10位。

現年46歲的米倉涼子，從小都在練習古典芭蕾 ，並一度進入芭蕾舞團。高中時，卻因友人的報名，意外成為「CanCam」雜誌專屬模特兒，從而在1999年以發表「演員宣言」正式進入戲劇界，2000年首次演出日劇「愛神惡作劇」，從此開啟演員之路。