我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

宋仲基「勝利號」預習當爸 「黑道律師」學義大利文撩妹

記者陳建嘉／綜合報導
宋仲基(左)在「勝利號」與小童星朴叡隣(右)培養出有如父女的感人情誼，展現父愛魅力。（圖：Netflix提供）
宋仲基(左)在「勝利號」與小童星朴叡隣(右)培養出有如父女的感人情誼，展現父愛魅力。（圖：Netflix提供）

南韓男神宋仲基與宋慧喬離婚後，暫別影壇兩年，本月一口氣推出電影「勝利號」、戲劇「黑道律師文森佐」，繼續散發迷人魅力，更在「勝利號」與童星朴叡隣發展有如父女一般的情誼，讓這部科幻動作大片在刺激的聲光效果之餘，也有動人的親情戲，「勝利號」在春節期間登上Netflix，兩天內就拿下全球28個國家的點播率冠軍，並闖進80的國家的TOP 10，「黑道律師文森佐」則接棒上檔。

宋仲基戲外還未當人父，卻在「勝利號」提前預習當爸，故事敘述他曾因一場災難痛失養女，在一次突發狀況下遇到疑為機器人的小女孩，原本計畫交付上級，卻在相處過程中發展情誼，讓他陷入是否要反抗上級的困境。宋仲基不僅在片中挑戰多場刺激打鬥，與朴叡隣也有多場感人互動，溫柔舉動再度打動許多女影迷的心。

戲劇「黑道律師文森佐」日前甫辦記者會，宋仲基為了要演出劇中的韓裔義大利黑手黨律師，特別苦學新語言，更有用義大利文撩妹的火辣橋段，他受訪時笑稱自己曾為電影「波哥大」學過西班牙語，本以為接著學相同語系的義大利文會很簡單，沒想到學了以後才發現自己的大錯特錯，幸好有專業老師的教學才可以順利拍下去。

宋仲基相隔兩年回歸韓劇演出「黑道律師文森佐」，化身暗黑英雄，又要講義大利語撩妹。...
宋仲基相隔兩年回歸韓劇演出「黑道律師文森佐」，化身暗黑英雄，又要講義大利語撩妹。（圖：Netflix提供）

義大利 電影 韓裔

上一則

張雨綺突送醫 自嘲「頂牛」為工作不能臥床

下一則

黃曉明裝好男人？ 曬包餃子照卻被逼問：去夜店了嗎

延伸閱讀

南韓青龍獎 劉亞仁二度稱帝 羅美蘭封后

南韓青龍獎 劉亞仁二度稱帝 羅美蘭封后
劉亞仁2擒青龍獎影帝 羅美蘭踢走金喜愛封后

劉亞仁2擒青龍獎影帝 羅美蘭踢走金喜愛封后
用戲劇為時代記錄真相

用戲劇為時代記錄真相
想當鋼鐵人去太空 宋仲基就怕臉被遮住

想當鋼鐵人去太空 宋仲基就怕臉被遮住

熱門新聞

胡歌早年受訪說「男人花心很正常」又被翻出，網友紛紛表示「偶像濾鏡碎一地」。(圖：Giorgio Armani提供)

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

2021-02-10 02:30
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
鍾楚紅提前慶生。圖／摘自微博

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

2021-02-11 11:21
港星朱茵在微博自曝胖了200斤。圖／摘自微博

女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤

2021-02-11 16:15
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
蔡康永主持節目多年，不在開場說「各位觀眾，大家好」。 (截取自愛奇藝精選YouTube頻道)

蔡康永主持「康熙」12年堅守一原則 小S都覺得怪

2021-02-13 11:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍