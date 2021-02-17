宋仲基「勝利號」預習當爸 「黑道律師」學義大利文撩妹

宋仲基(左)在「勝利號」與小童星朴叡隣(右)培養出有如父女的感人情誼，展現父愛魅力。（圖：Netflix提供）

南韓男神宋仲基與宋慧喬離婚後，暫別影壇兩年，本月一口氣推出電影 「勝利號」、戲劇「黑道律師文森佐」，繼續散發迷人魅力，更在「勝利號」與童星朴叡隣發展有如父女一般的情誼，讓這部科幻動作大片在刺激的聲光效果之餘，也有動人的親情戲，「勝利號」在春節期間登上Netflix，兩天內就拿下全球28個國家的點播率冠軍，並闖進80的國家的TOP 10，「黑道律師文森佐」則接棒上檔。

宋仲基戲外還未當人父，卻在「勝利號」提前預習當爸，故事敘述他曾因一場災難痛失養女，在一次突發狀況下遇到疑為機器人的小女孩，原本計畫交付上級，卻在相處過程中發展情誼，讓他陷入是否要反抗上級的困境。宋仲基不僅在片中挑戰多場刺激打鬥，與朴叡隣也有多場感人互動，溫柔舉動再度打動許多女影迷的心。

戲劇「黑道律師文森佐」日前甫辦記者會，宋仲基為了要演出劇中的韓裔義大利 黑手黨律師，特別苦學新語言，更有用義大利文撩妹的火辣橋段，他受訪時笑稱自己曾為電影「波哥大」學過西班牙語，本以為接著學相同語系的義大利文會很簡單，沒想到學了以後才發現自己的大錯特錯，幸好有專業老師的教學才可以順利拍下去。