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南韓青龍獎 劉亞仁二度稱帝 羅美蘭封后

記者李姿瑩／綜合報導
劉亞仁、羅美蘭拿獎後開心合照。（取材自朝鮮體育）
劉亞仁、羅美蘭拿獎後開心合照。（取材自朝鮮體育）

原本應該在去年12月舉辦的南韓第41屆青龍獎，因為疫情影響延期至今年2月9日晚間舉辦，劉亞仁擊敗李秉憲、黃正民、李政宰和鄭雨盛等強敵，以「收屍人」二度拿下影帝。羅美蘭則以「政客誠實中」的傑出演技抱走影后。

同時拿下人氣獎的劉亞仁表示，最近在跟李秉憲工作時，兩人正好聊到舞台恐懼症，令他獲益良多。「收屍人」在強片環伺下，相對屬於低預算的特殊作品，身為演員的他其實每年都在思考要接什麼樣的劇本，而「收屍人」導演的作品讓他想起踏上演員之路的初衷。他非常欣賞導演的創新和道德感，能夠與了解電影意義的人一起工作，讓他相當開心。

羅美蘭感嘆，因為去年大家一起度過了艱難的時期，想必是「政客誠實中」帶給了大家小確幸，所以才能得到獎。她以喜劇作品在青龍獎中封后，對此特別有感觸，也透露「政客誠實中」已經在籌備續集，下次一定還要再來搶最佳女主角獎。

最大獎最佳作品獎則由「南山的部長們」抱走，從去年起就橫掃所有韓國電影獎。最佳男、女配角分別是朴正民、李絮，男、女新人則是劉台午、姜末琴。今年的盛會雖然在疫情籠罩下舉行，但全程做好防疫工作，並請來宋仲基擔任引言人，依舊以高規格完成影人盛會。

導演 疫情 電影

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